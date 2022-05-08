صور لملكة بريطانيا إليزابيث وهي فتاة صغيرة تُعرض لأول مرة في فيلم وثائقي

قال قصر بكنغهام ومذيع بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم السبت، إن لقطات لم تشاهد من قبل لملكة بريطانيا إليزابيث وهي فتاة صغيرة قبل اعتلاء العرش ستُعرض في فيلم وثائقي جديد يذاع نهاية الشهر الجاري.

وسيسبق العرض في 29 مايو/ أيار الاحتفالات بمرور سبعة عقود على تولي الملكة العرش.

وقال سايمون يانغ محرر الشؤون التاريخية لدى "بي.بي.سي"، "هذا الفيلم الوثائقي هو لمحة غير عادية عن جانب شخصي عميق من العائلة المالكة نادرا ما يُشاهد، ومن الرائع أن تكون قادرا على عرضه للأمة ونحن نحتفل باليوبيل البلاتيني لها".

وقالت "بي.بي.سي" إن المنتجين شاهدوا ما يزيد على 400 تسجيل مصور، منها ما وراء الكواليس لأحداث مرت بها الدولة، فضلا عن أكثر من 300 خطاب ألقتها الملكة.