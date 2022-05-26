فيديو: اتهام كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال في بريطانيا

قالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية يوم الخميس إن اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم الجنسية وجهت للممثل الشهير كيفن سبيسي من بينها الاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال بعد تحقيق أجرته شرطة لندن.

وذكرت روزماري إنزلي رئيسة قسم الجرائم الخاصة في الهيئة في بيان أن الممثل، الذي فاز من قبل بجائزة الأوسكار، يواجه اتهامات بارتكاب أربع جرائم بالاعتداء الجنسي ضد الرجال.

وتابعت قائلة "الاتهامات جاءت بعد مراجعة للأدلة التي جمعتها الشرطة في تحقيقها".

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2017، قال مسرح أولد فيك في لندن إنه تلقى 20 زعما منفصلا بتصرفات غير لائقة قام بها سبيسي مع 20 رجلا تواصلوا معه في المسرح أو ما يتعلق بالأعمال هناك في الفترة بين 1995 و2013.

وبعد ظهور تلك الاتهامات تم التخلي عن مشاركة سبيسي، الذي كان ذات يوم من أكبر نجوم هوليوود، في المسلسل التلفزيوني (هاوس أوف كاردز) ومن فيلم (أول ذا ماني إن ذا وورلد).

ونفى الممثل من قبل كل الاتهامات الموجهة إليه بهذا الشأن. وحاز سبيسي على جائزتي أوسكار أحدهما أفضل ممثل عن فيلم (أمريكان بيوتي) والأخرى أفضل ممثل مساعد عن فيلم (ذا يوجوال ساسبيكتس).