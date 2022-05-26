شاكيرا تخسر استئناف على تهمة التهرب من ضرائب قيمتها 15 مليون دولار

أظهرت وثيقة قضائية يوم الخميس أن محكمة إسبانية رفضت استئنافا من المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وصدقت على قرار سابق خلص إلى وجود "أدلة مهمة" تكفي كأساس لمثولها أمام محاكمة بتهمة التهرب الضريبي.

ويقول ممثلو الادعاء إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وذكر الادعاء أن شاكيرا كانت تعيش في منطقة كتالونيا في شمال إسبانيا خلال تلك السنوات، رغم أن ممثلين عن شاكيرا قالوا إنها لم تنتقل إلى إسبانيا سوى في 2015 حيث أدت كل الالتزامات الضريبية المقررة عليها منذ ذلك الحين.

والقرار الجديد يصدق على حكم سابق من المحكمة صدر في يوليو تموز 2021. ولم ترسل لها المحكمة رسميا بعد ما يفيد باستدعائها للمثول أمام المحكمة ولم يتحدد تاريخ بعد.

وقال فريقها القانوني في بيان يوم الخميس إنه سيواصل الدفاع عن قضيتها بحجج قانونية قوية.