شاهد: من حي البلد إلى الكورنيش.. تعرف على أبرز الأماكن والمعالم الثقافية التي تتميز جدة السعودية

في أول حلقة من برنامج "إنسباير سعودي" نستكشف مدينة جدة الساحلية النابضة بالحياة، فمن الكورنيش المطل على الساحل والمنحوتات الفنية التي تميزه إلى حي البلد العريق الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع تعد مدينة جدة مركزًا آسرًا ومساحة تنصهر فيها الثقافات والنكهات.

وفي هذه الحلقة تنقلكم يورونيوز إلى حي جيمل الذي يعد أول وجهة مخصصة للفنون في المملكة العربية السعودية ويجمع سنويا الفنانين والكتاب وصناع الأفلام من داخل المملكة وخارجها.

كما نلتقى بالمخرجة السعودية لينا صالح ملائكة التي اقتحمت عالم صناعة الأفلام وصورت أول عمل علها في مدينة البلد التاريخية، وتحدثت الملائكة ليورونيوز عن تجربتها مع الإخراج بصفتها أمرأة تلج عالم السينما الذي لم يألف تواجد العنصر النسوي خلف الكاميرا.

كما نزور حي البلد التاريخي الذي يعكس تراثا محليا فريدا ويحمل بين ثنانياه قصصا تعود إلى قرون مضت حيث صنف البلد ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وبما أن الطعام أحد المكونات الرئيسية لثقافة المجتمعات المحلية فستأخكم يورونيوز إلى "فرن الشيخ" الذي يعد أقدم فرن لصنع الخبز التقليدي في جدة منذ أكثر من 100 عام، كما نعرفكم على الأطباق البحرية التي تزخر بها جدة والتي يعدها لنا أمهر الطهاة.