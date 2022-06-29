شاهد: افتتاح متحف اللاجئين في الدنمارك

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

افتتح الثلاثاء غرب الدنمارك متحف فريد من نوعه أطلق عليه اسم "فلات" (FLUGT)، ويعني باللغة الدنماركية "الهروب". المتحف أنشئ على موقع أحد المخيمات التي أوت أكثر من 100 ألف لاجئ من ألمانيا في سنوات ما بعد الحرب العالمية.

ويروي متحف اللاجئين قصص المهاجرين من إيران ولبنان والمجر وفيتنام وأماكن مختلفة أخرى، من الذين فروا من أوطانهم ووجدوا مأوى في الدولة الاسكندنافية.

ويوفر المتحف في الداخل سماعات يمكن من خلالها الاستماع إلى روايات المهاجرين، الذين يتحدثون عن الوقت الذي قضوه في المخيم. ومع هذه الشهادات والأيقونات والديكورات، يضع المتحف زواره مكان اللاجى.