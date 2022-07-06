فيديو: عازف الغيتار المخضرم كارلوس سانتانا يفقد الوعي خلال حفل في أمريكا

فقد عازف الغيتار المخضرم كارلوس سانتانا الوعي على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي بالولايات المتحدة ليل الثلاثاء بعد أن أصيب بالإجهاد بسبب الحر والجفاف.

كان سانتانا الحائز على جائزة غرامي والبالغ من العمر 74 عاما، يحيي حفلا على مسرح باين نوب ميوزيك المفتوح في كلاركستون بولاية ميشيغان عندما وقع الحادث.

سانتانا بعد قدانه الوعي محاطاً بفريق من المسعفين رويترز

وقال بيان على موقعه على الإنترنت إنه نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز ماكلارين كلاركستون الطبي لإجراء فحوص طبية والخضوع للمراقبة وإنه في حالة جيدة.

وكتب سانتانا على صفحته على فيسبوك "إلى الجميع، شكرا لكم على دعواتكم الثمينة. أنا وسيندي في حالة جيدة"، مشيرا إلى زوجته عازفة الإيقاع سيندي بلاكمان.

وأضاف "نسيت أن آكل وأشرب الماء فأصبت بالجفاف وفقدت الوعي".

وأظهرت لقطات من الحفل الموسيقي أفرادا من الفرق الطبية وآخرين متجمعين حول سانتانا على خشبة المسرح.

ونقل البيان عن مايكل فريونيس مدير أعمال سانتانا قوله إن حفل عازف الجيتار المقرر يوم الأربعاء في بورجتساون بولاية بنسلفانيا سيؤجل إلى موعد لاحق.

واشتهر سانتانا، المكسيكي المولد، بأغان مثل "بلاك ماجيك وومان"، وبرز نجمه في أواخر الستينيات مع فرقته التي تحمل اسم سانتانا، ويقوم حاليا بجولة موسيقية.