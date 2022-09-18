الأمير آندرو يشيد بوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية

أثنى الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، على والدته يوم الأحد قائلا إنه سيُجل إلى الأبد حبها وعطفها ورعايتها وثقتها.

ووجه بيانه إلى "مامي، أمي، جلالتك" مشيرا إلى الأدوار الثلاثة التي قال إن إليزابيث أدتها خلال حكمها الذي استمر 70 عاما.

وقال آندرو، دوق يورك، إنه سيفتقد "رؤاها ونصحها ومرحها".

وقال "مامي، حبك لابن (هو أنا) وعطفك ورعايتك وثقتك سأجلها إلى الأبد".

وفقد آندرو الذي اشتهر بأنه الابن المدلل للملكة هيبته وجُرد من لقب "صاحب السمو الملكي" ومُنع من أداء المهام الملكية بعد فضيحة تسببت فيها صداقته لرجل المال الأمريكي جيفري إبستين المدان باعتداءات جنسية ومزاعم ارتكابه اعتداء جنسيا جراء هذه الصداقة.

ولم تُوجه إليه أي تهمة بارتكاب فعل جنائي، ونفى ارتكاب أي خطأ لكنه دفع أموالا لتسوية قضية أمام محكمة مدنية أمريكية.

وقال الأمير الذي يبلغ من العمر 62 عاما إنه تبين له أن والدته كانت صاحبة "معرفة وحكمة لا نهائية، لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود".

ومضى قائلا "بينما يُغلق كتاب خبراتنا وتجاربنا، يُفتح آخر، وستكونين إلى الأبد في قلبي مع عميق حبي وامتناني، وسأخطو في سعادة إلى المقبل (من أيامي) وأنت مرشدي ودليلي".

وتوفيت إليزابيث في الثامن من سبتمبر أيلول عن 96 عاما وسيشارك عشرات من زعماء العالم وأفراد الأسر الملكية من كل مكان في جنازة رسمية ستقام يوم الاثنين.