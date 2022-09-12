شاهد: الملك تشارلز الثالث يخاطب البرلمان البريطاني وجثمان الملكة إليزابيث يسجى بإدنبرة

ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الأول أمام البرلمان البريطاني يوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى اسكتلندا، حيث اجتمعت حشود من المعزين لإتاحة الفرصة لهم لتقديم العزاء أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك البالغ من العمر 73 عاما للنواب في وستمنستر هول في لندن حيث تلقى تعازي البرلمان الرسمي "لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا".

وتعهد بأن يحذو حذو "والدته الحبيبة الراحلة" التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما بعد 70 عاما على العرش محطمة رقما قياسيا.

توجه تشارلز بعد ذلك إلى إدنبرة، حيث سيسير في موكب مع كبار أفراد العائلة المالكة خلف نعش والدته من قصر هوليرود.

ومساء الاثنين، سيقف الملك وقفة عائلية في الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر. كما سيتمكن الجمهور أيضًا من التعبير عن احترامهم هناك قبل نقل التابوت إلى لندن قبل الجنازة في 19 سبتمبر.

أما الأمير هاري، الابن الأصغر لتشارلز، الذي تخلى عن واجباته الملكية في عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة، فقد أشاد بجدته وأصدر بيانًا تكريمًا للملكة، وصفها فيه بأنها "البوصلة" وشكرها لحسّها بالواجد و"ابتسامتها المعدية". وقال متوجّها لجدّته "نفتقدك للغاية".

احتشد الآلاف من الناس وكثير منهم يبكون، في شوارع العاصمة الاسكتلندية يوم الأحد لرؤية الجثمان الذي يحمل تابوت الملكة التي توفيت في قلعة بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية.

"هي كل حياتنا"

قال ستيف كروفتس، 47 عامًا، خارج سانت جايلز يوم الاثنين "شعرت أنه يجب عليّ القيام بشيء ما. أردت فقط أن آتي اليوم".

واستيقظ الكثيرون مبكرًا للوقوف في طوابير للحصول على الأساور التي ستسمح لهم بالمرور بجوار التابوت المغلق.

استذكر سو ستيفنز، 79 عامًا، أنه كان في المدرسة عندما توفي الملك جورج السادس في عام 1952، فأصبحت ابنته إليزابيث ملكة في سن 25 عامًا فقط.

قال ستيفنز "إنها نهاية حقبة"، "لكن بعد أن استمعت إليه (تشارلز) خلال الأيام القليلة الماضية، أعتقد أنه مستعد جيدًا للمهمة".

غبينما قالت الحكومة إنه تم إلغاء أو تأجيل كل شيء من الإضرابات إلى مباريات كرة القدم تكريما للعاهلة الوحيدة التي عايشها معظم البريطانيين حاليا.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء ليز تروس للصحفيين إن لحظة تأمل وطنية تشمل دقيقة صمت ستقام في الساعة 8:00 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) عشية الجنازة.

تم ترك الزهور والبطاقات والشموع في المساكن الملكية في جميع أنحاء البلاد، حيث تجمعت الحشود لإحياء ذكرى الملكة الراحلة وتحية ملكهم الجديد.

وترك الكثير من السياح والمهنئين من الخارج.

قالت أوريلي مورتيت، وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 46 عامًا تعمل في مصنع الزهور كولومبيا رود بلندن ، "لقد عرفنا وجهها طوال حياتنا".

ومن المتوقع أن تجتذب جنازة الملكة أعدادًا غير مسبوقة إلى لندن، بالإضافة إلى حوالي 500 من قادة العالم ورؤساء الدول، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يشاهد الجنازة ملايين آخرون على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.

الدور الدستوري

الملك هو شخصية احتفالية إلى حد كبير في بريطانيا لكنه يحتفظ بالسلطات الدستورية، من التعيين الرسمي للحكومات إلى الموافقة على التشريعات والاجتماع أسبوعيًا مع رؤساء الوزراء.

وقال تشارلز يوم الاثنين في خطابه المختصر: "البرلمان هو الأداة الحية والمتنفسة لديمقراطيتنا".

وبينما يتولى ما أسماه "المسؤوليات الجسيمة" للملكية، سيقوم أيضًا بأول زياراته كملك إلى أيرلندا الشمالية وويلز هذا الأسبوع لإظهار الوحدة الوطنية.

بينما أظهرت المشاهد في إسكتلندا العاطفة العميقة للملكة هناك، فإن وفاتها أعادت إشعال الجدل حول استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وقالت الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستورجون (التي كان من المقرر أن تستقبل الملك الجديد يوم الإثنين)، إنها كانت "لحظة حزينة ومؤلمة" لرؤية التابوت وهو يغادر بالمورال.

لكن الزعيمة المؤيدة للاستقلال كانت مع ذلك مع إجراء استفتاء جديد حول القضية الخلافية.

الشعبية المنشودة

شهد تشارلز انتعاش شعبيته منذ وفاة زوجته السابقة ديانا في حادث سيارة عام 1997. لكنه تورط في العديد من الفضائح في السنوات الأخيرة.

يتولى العرش في وقت يسوده القلق العميق في بريطانيا بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار الدولي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

مع تقدم الحركات الجمهورية من أستراليا إلى جزر الباهاما، يواجه الملك الجديد أيضًا تحديًا في الحفاظ على عوالم الكومنولث في البيت الملكي.