شاهد: "الآن هو أبد الدهر" معرضٌ فني دولي في رحاب منطقة أهرامات الجيزة

تشهدُ منطقة أهرامات الجيزة الأثرية في مصر، هذه الأيام، النسخة الثانية من معرض فني دولي تحت عنوان :"الآن هو أبدُ الدهر" بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب.

وتقول النحاتة المصرية تيريز أنطوان، عن هذا المعرض الذي تتمد الأعمال الفنية المشاركة فيه فوق رمال الصحراء: "إن هكذا فعّاليات تجعل الناس أقرب إلى فهم الفنّ المعاصر".

النحّاتة أنطوان، مؤلفة كتاب "المسلة الناقصة"، توضح أن المعرض "مفتوح أمام الجميع، حتى لأولئك الذين ليسوا على دراية بالفن"، على حد تعبيرها.

وتعدّ منطقة أهرامات الجيزة جزءاً من مدينة منف (العاصمة المصرية على مدار أحقاب تاريخية) ومقابرها المدرجة ضمن قائمة الـ"يونسكو" لمواقف التراث العالمي من العام 1979.