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Cult

شاهد: "الآن هو أبد الدهر" معرضٌ فني دولي في رحاب منطقة أهرامات الجيزة

عمل فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن" ، تمّ عرضه في منطقة الأهرامات بالجيزة المصرية في 27 أكتوبر 2022 كجزء من النسخة الثانية من معرض "الآن هو أبد الدهر".
عمل فني للفنان التونسي السيد، بعنوان "أسرار الزمن" ، تمّ عرضه في منطقة الأهرامات بالجيزة المصرية في 27 أكتوبر 2022 كجزء من النسخة الثانية من معرض "الآن هو أبد الدهر".   -   حقوق النشر  AFP
بقلم:  يورونيوز

تشهدُ منطقة أهرامات الجيزة الأثرية في مصر، هذه الأيام، النسخة الثانية من معرض فني دولي تحت عنوان :"الآن هو أبدُ الدهر" بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب.

وتقول النحاتة المصرية تيريز أنطوان، عن هذا المعرض الذي تتمد الأعمال الفنية المشاركة فيه فوق رمال الصحراء: "إن هكذا فعّاليات تجعل الناس أقرب إلى فهم الفنّ المعاصر".

النحّاتة أنطوان، مؤلفة كتاب "المسلة الناقصة"، توضح أن المعرض "مفتوح أمام الجميع، حتى لأولئك الذين ليسوا على دراية بالفن"، على حد تعبيرها.

وتعدّ منطقة أهرامات الجيزة جزءاً من مدينة منف (العاصمة المصرية على مدار أحقاب تاريخية) ومقابرها المدرجة ضمن قائمة الـ"يونسكو" لمواقف التراث العالمي من العام 1979.

المصادر الإضافية • أ ف ب