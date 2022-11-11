بول هاغيس سيدفع 7.5 مليون دولار في قضية اغتصاب وكيلة إعلانات

قال محام إن هيئة محلفين في نيويورك أدانت كاتب السيناريو والمخرج الحائز على جائزة أوسكار بول هاغيس في اغتصاب مسؤولة دعاية في شقته في مانهاتن عام 2013، وأمرته بدفع ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار على سبيل التعويض في القضية المدنية.

جاء الحكم بعد محاكمة مدنية استمرت 15 يوما في محكمة ولاية مانهاتن. وتزعم المدعية هالي بريست في شكوى تعود لعام 2017 أن هاغيس اغتصبها بعدما دعاها للانضمام إليه في طابق علوي‭‭‭ ‬‬‬من مبنى في منطقة سوهو بعد العرض الأول لأحد الأفلام.

المخرج بول هاغيس AP Photo/Ted Shaffrey

اتهامات من 4 نساء ضد هاجيس

كانت بريست واحدة من أربع نساء اتهمن علانية هاجيس بسوء السلوك الجنسي في عام 2018. وينفي هاجيس هذه المزاعم.

وقال إيلان مايز محامي بريست في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد تحققت العدالة اليوم... إننا فخورون جدا بهالي. وهذا انتصار عظيم لها ولحركة ‘#مي تو‘ بالكامل".

من جانبها، قالت بريا تشودري محامية هاغيس إن المحاكمة لم تكن عادلة لأن القاضي سمح بسماع إفادات من نساء أخريات اتهمن هاغيس لكن لم يتخذن أي إجراء ضده.

وحصل هاغيس الذي اشتهر بمشاركته في تأليف مسلسل "ووكر تكساس رينجر" على جائزتي أوسكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن "كراش". وتولّى أيضاً كتابة سيناريو فيلم "مليون دولار بايبي" وفيلمي "كازينو رويال" و"كوانتوم اوف سولاس" من سلسلة جيمس بوند.