مونديال قطر: عرض أزياء وفقرات موسيقية بملعب 974 على هامش فعاليات كأس العالم

احتضن استاد 974 أمس الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة عرضاً خاصاً للأزياء على هامش فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاء عرض "قطر فاشون يونايتد"، الذي أقيم برعاية الشيخة مياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، كجزء من مبادرة قطرية لإلقاء الضوء على ثقافة الدولة الخليجية خلال كأس العالم.

جانب من العرض AFP

وقالت مها السليطي، مديرة مركز M7 الثقافي الذي ساهم في إقامة العرض، إن الهدف منه "الاحتفال بكل الثقافات المختلفة التي تجتمع معاً خلال كأس العالم عبر تقديم عرض يجمع الأزياء والموسيقى والرياضة وكذلك الثقافة في حدث واحد".

وأضافت: "لدينا العديد من المواهب في قطر ونريد إنشاء محيط يعزز ويعرض المواهب التي نمتلكها بالإضافة إلى الاحتفال بمواهب الآخرين. أعتقد أن هناك صلة واضحة بين ما تعنيه الرياضة والموضة. لذلك فنحن نرى الموضة كلغة موحدة يمكننا جميعاً فهمها والتعرف على ثقافات بعضنا البعض من خلالها".

جانب من العرض AFP

وسيتم التبرع بعائدات العرض لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع وهي مؤسسة غير ربحية أسستها الشيخة موزا بنت ناصر عبد الله المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعم تعليم الأطفال في المجتمعات المهمشة في جميع انحاء العالم.

وشهد الجمعة أيضاً عروض موسيقية للمغنية اللبنانية نانسي عجرم، والفنان العراقي كاظم الساهر بين مجموعة من الموسيقيين العرب والغربيين.