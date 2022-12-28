شاهد: من الطبخ إلى الفن والرياضة... قطريات يصنعن النجاحات

في حلقة جديدة من برنامج قطر 365 تجمع لكم يورونيوز عددا من أهم المواضيع، التي مرت عبر البرنامج طيلة سنة 2022 في جزء ثان، فمن عالم الطبخ التقليدي والرياضة النسوية مرورا بقطاع الزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، ووصولا إلى الآثار والمتاحف التي تضم بين جدرانها تاريخ وتراث هذا البلد الخليجي، نقل لكم البرنامج في موسمه الثاني غنى وثقافة البلد بتاريخه وشعبه.

نساء ملهمات

أثبتت المرأة في قطر أنها قدوة ملهمة للجيل القادم، من خلال تحطيمها للأرقام القياسية والمنافسة على أعلى المستويات. والتقت يورونيوز بريم الشرشاني بطلة رماية السكيت التي بدأت ممارستها في سن الخامسة عشر. وفي العشرينات من عمرها تمكنت من الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للعبة.

وباتت ريم جزءا من منتخب قطر الوطني، حيث تحلم بالمشاركة في الأولمبياد والفوز بميدالية "لأجعل عائلتها وبلدها". كما التقت يورونيوز بتالا أبو جبارة التي أصبحت أول امرأة قطرية تنافس في رياضة التجديف في أولمبياد 2020 في اليابان، و حققت نتائج جيدة في فئة التجديف الفردي للسيدات.

وقالت تالا أبو جبارة ليورونيوز إن السر وراء تفوقها هو الأشخاص الذين تحيط نفسها بهم، وتضيف قولها: "ابحث عن الأشخاص الذين يدعمونك وتمسك بهم لأنها رحلة صعبة...هناك الكثير من التقلبات وهؤلاء هم الأشخاص الذين سيكونون موجودين لانتشالك عندما تسقط".

المطبخ القطري التقليدي

من الرياضة إلى الطبخ حيث زرات يورونيوز مطعم شمس القصيبي "شاي الشموس"، الذي يجذب السكان المحليين والسياح على حد سواء، وبات يحظى بشهرة واسعة في الدوحة.

و تعد القصيبي وهي أم لخمسة أطفال ومالكة "شاي الشموس"، أول امرأة تفتح مطعما في سوق واقف. وتقول القصيبي في حديثها ليورونيوز: "بدأت العمل في سوق واقف عام 2004، لقد عملت بجد، ليلا ونهارا. تمكنت من تأليف كتابين وضعت فيهما وصفات أجدادنا وتراثنا وثقافتنا".

اكتفاء ذاتي

في إطار عمل قطر على تحقيق أهدافها في الاكتفاء الذاتي الغذائي لعام 2023، زاد إنتاج العسل المحلي ومشتقاته كشمع العسل والغذاء الملكي والعكبر على مدار السنوات القليلة الماضية، وأصبحت هذه المنتجات تحظى بشعبية أكبر في السوق.

توجهت يورونيوز إلى مزرعة أم قرن، حيث يعمل النحال عرفات حسين، الذي يقول إنه "من أوائل الأشخاص الذين ينتجون حبوب اللقاح والغذاء الملكي والعكبر ومنتجات العسل في قطر".

ونظرا لأهمية النحل في تأمين ثلث إنتاج الغذاء في العالم بفضل نقله للملقحات، يسعى القائمون على قطاع النحل في قطر على نشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه، وحمايته من الأخطار المهددة له مثل المبيدات والظروف المناخية القاسية.

ويقول النحال عرفات حسين الذي يقوم تنشيط حملات توعوية في المدارس: "نثقف الناس حول أهمية النحل، ونحثهم على إنتاج غذائهم من خلال تربيته في بيوتهم، أو في حدائقهم أو في مزارعهم".