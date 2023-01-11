"ذا فيبلمانز" و"بانشيز" يتصدران قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب

حصل فيلم ‭‭‭‭"‬‬‬‬ذا فيبلمانز" (عائلة فيبلمان)‭‭‬‬‬‬ للمخرج ستيفن سبيلبرغ وفيلم الكوميديا السوداء "ذا بانشيز أوف إنشرين" (جنيات إنشرين) على أكبر الجوائز في حفل غولدن غلوب يوم الثلاثاء.

وحصد فيلم "ذا فيبلمانز"، الذي يسرد قصة عشر سنوات من حياة سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي في الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز.

وفاز فيلم "ذا بانشيز أوف إنشرين"، الذي يحكي قصة صديقين يقع بينهما خلاف على جزيرة أيرلندية، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في مارس آذار.

طاقم عمل فيلم "ذا بانشيز أوف إنشرين" AP Photo

وقال سبيلبرغ، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل مخرج، إنه كان يخفي قصة فيلمه "منذ أن كان عمري 17 عاما".

وأضاف "عندما بلغت 74 عاما، قررت أنه من الأفضل أن أفعل ذلك الآن... أنا سعيد حقا لأنني فعلت ذلك".

وتزايدت الشكوك حول مصير جوائز غولدن غلوب بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة لوس أنجليس تايمز عام 2021 أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي الجهة التي تنظم الحدث، لا تضم أي صحفيين سود.

ووجهت اتهامات لبعض الأعضاء بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومتحيزة جنسيا وطلب خدمات من المشاهير واستوديوهات الأفلام.

وافتتح الممثل الكوميدي جيرود كارمايكل حفل جوائز جولدن جلوب بمونولوج لاذع حيث قال مازحا "أنا هنا لأنني أسود".