ثلاث أساطير تتحدث عن أحلك أصوات الأوبرا

الباريتون والباس باريتون، نوع من أنواع طبقات الصوت الغنائية الذكورية وتعتبر طبقة منخضة في طبقات الصوت الأوبرالية. تُصوِّر هذه "الأصوات الأكثر قتامة" شخصيات مسرحية ومعقدة: الآلهة، والشياطين، والملوك، والخدم، ورؤساء الكهنة وغيرهم.

تحدثنا إلى ثلاث أساطيرفي عالم الأوبرا، ليوضحوا ما يلزم لتجسيد هذه الشخصيات الأكثر تعقيداً.

الباريتون: من الدراما إلى التراجيديا

الباريتون هو النوع الأكثر شيوعاً بين أصوات الذكور. لكنها غير مألوفة.

صوت الباريتون دافئ ومتعدد الاستخدامات، تقليدياً، مخصص للأشرار.

يقول لودوفيك تيزير، أحد رواد الباريتون في العالم: "يسعدني أن أكون باريتون". "دور الباريتون هو الإنتقال من الدراما إلى التراجيديا. نحن بحاجة إلى صوت متوسط المدى لأنه يجسد الشخصيات المعذبة."

يستخدم الملحنون المسرحيون نطاق صوت الباريتون لأنه يجلب بعداً دراماتيكياً.

"الباريتون هو الشخصية التي في الأوبرا الرومانسية، الشخص الذي يحدث من خلاله الشر أو الكارثة أو المأساة. إذا لم يحدث ذلك من خلاله، هو الذي يدفع لتطويرها لتنتهي بشكل سيء جداً. إنها شخصيات قاتمة، ومعذبة للغاية، من المهم تجسيدها على خشبة المسرح. "

لودوفيك تيزير، أحد رواد الباريتون في العالم، يقدم عرضاً في أوبرا باريس باريس

وأضاف: "بشكل عام، إنها شخصيات قاتمة، ومعذبة جداً، من المهم تجسيدها على خشبة المسرح. "

كان الملحن الإيطالي جوزيبي فيردي معجباً بصوت الباريتون لأنه ألهمه شخصيات لا تُنسى.

يقول جول كافالي: " "في الباريتون، بحثنا عن نوع من القرابة مع التينور، أحيانا ًالشر المزدوج. لكن في الباريتون، مسرحي، تتوفر صفات البطولة والشجاعة. شخصيات فخورة تريد الدفاع عن شرفها، غالباً ما تريد مواجهة التينور ".

جول كافالي يورونيوز

أوضح لودوفيك تيزير أنه عند تفسير هذه الأحرف المعقدة، فإن كل كلمة مفردة مهمة، وذلك خلال محاضرة رئيسية في أكاديمية أوبرا باريس.

"اركز كثيراً على النص، والإملاء ومعنى الكلمات، لأن هذا هو عمل الباريتون. عندما تكون سوبرانو رائعًا أو تينوراً رائعًا، أحيانًا، عليك أن تغش قليلاً في بعض أحرف العلة للوصول إلى هذا النطاق المذهل. للباريتون موارد أخرى، وصفات أخرى، لا تقل أهمية عن القدرة على تجسيد النص بوضوح".

القوة الكامنة وراء الباس باريتون

المستوى الأدنى هو الباس باريتون. إنه صوت مهيب يمتد بين الباريتون والباس، بينما يمتد أحيانًا إلى مستوى أقل من أصوات الباريتون الأخرى.

"حسنًا، بالطبع ، صوت الباس باريتون له نطاق كبير. يقول مغني الأوبرا والحفلات الموسيقية الويلزية برين تيرفل "إذا كنت محظوظًا".

الباس باريتون برين تيرفيل دار الأوبرا الملكية ، لندن

هناك أيضًا سمة مادية معينة تمنح الباس باريتون هذا النطاق المثير للإعجاب.

يقول مدرس الغناء في دار الأوبرا الملكية في لندن، غاري كوارد : " عموماً، الباس باريتون طويل جدًا ولديه بنية عريضة، وأكتاف متينة، وجسم قوي، رأسه كبير وعنقه سميك، وهذا يشي، غالباً، إلى حبال صوتية كبيرة تعطي قوة هائلة، بسبب طولها ، يمكن أن تصل إلى نغمات قصوى".

في "توسكا" ملحمة بوتشيني، سكاربيا رئيس شرطة قوي وشرير يرغب يائساً بتوسكا.

هناك أيضًا خصائص فيزيائية محددة تمنح الباس باريتون هذا النطاق الرائع.

يقول جولس كافالي:" الباس باريتون، هو باريتون ذو طابع داكن جدًا، غالبًا ما يؤدي دور الشرير. سكاربيا، هو الطراز الأصلي للباس باريتون. لديه هذه السوداوية. إنه شهواني. شخصية تجسد الشر.

سكرابيا أحد الأدوار المميزة لنجم الأوبرا الويلزي برين تيرفيل، يقول: "هناك أدوار تنتظرها بفارغ الصبر عندما تكون في برنامجك. حين تكون توسكا في أجدنتي أتحمس جداً. حين يُعرض عليك هذا العمل، تحملك موجة من المشاعر المذهلة ".

الباس الباريتون برين تيرفيل يورونيوز

ويضيف قائلاً:" إنه أحد أخطر الأجزاء صوتيًا. يجب أن تتمتع بحضور. قد لا أبدو شخصاً يركض عشرة أميال يومياً ، لكنني أسبح كثيرًا، وهذا رائع لقدرتك ولمعرفة أن عقلك سيخبرك: يمكنني أن أغني تلك العبارة الطويلة جدًا بنفس واحد. "

الباس أعمق نطاق صوتي بشري وهو نادر.

فيروتشيو فورلانيتو على خشبة المسرح، منذ خمسة عقود تقريباً، الباس الإيطالي الأسطوري يجسد شخصيات معقد

"يتمتع صوت الباس بامتياز، لأن أدوارهم الرئيسية ليست أدوارًا صوتية فقط. أنك بحاجة إلى أن تكون مترجما أيضاً، لديكم ملوك ، ورؤساء كهنة، وشياطين" يقول فيروشيو فورلانيتو ".

يقول غاري كاورد ، مدرس في الأوبرا الملكية في لندن :"نميل إلى ربط الأصوات المنخفضة بالنضج وهذه الدمدمة العميقة بباطن صوت مطمئن للغاية. عندما تسمعه في الأوبرا، كما لو أن الصوت يلفك ويداعبك ".

"تتعلم أن تعيش الشخصيات تحت جلدك. إذا كانت هناك لحظة تعاني فيها، يجب أن تعاني. يجب أن تنبع من قلبك. يجب أن تكون صادقاً، يقول فيروتشيو فورلانيتو".

الباس الإيطالي فيروتشيو فورلانيتو يورونيوز

"الأصوات العميقة تعطي ألواناً تستحضر المخمل، ونبيذ بوردو جيد مُركز"، يقول جولس كافالي.

ويضيف قائلاً:" أصوات السوبرانو الموهوبة والتينور نجوم تلمع في سماء الليل. لكنها لا تستطيع التألق دون سماء شديدة الزرقة . يأتي السحر من إلتقاء الاثنين"."