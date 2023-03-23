"يولا": برنامج موسيقي يحتفي بالجمال والثقافات لصالح الشباب بقيادة المايسترو العالمي دوداميل

في حلقة جديدة من برنامج موزيكا، تلتقي يورونيوز بالمايسترو الفينزويلي المشهور عالميا غوستافو دوداميل الذي يعد مديرا موسيقيا لدور أوبرا في باريس ولوس أنجلوس، ويشرف على برنامج موسيقي اجتماعي موجه للأطفال القادمين من خلفيات اجتماعية محرومة.

نشأ دوداميل وسط ظروف متواضعة في فنزويلا وبفضل برنامج موسيقي يدعى "السيستيما" أصبح نجماً في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

قدم "السيستيما" أدوات مجانية ودروسا موسيقة ودعمًا أكاديميًا للأطفال في المجتمعات الفقيرة.

في عام 2007، أنشأ دوداميل وفرقة "لا فيل هيرمونيكا" في لوس أنجلوس برنامجا يسمى "يولا" (أوركسترا الشباب في لوس أنجلوس) وهو برنامج مشابه لبرنامج "السيستيما".

تدور هذه الحلقة حول برنامجه الموسيقي الرائد الذي استمر لمدة أسبوعين والذي أقيم في لوس أنجلوس الصيف الماضي.

جمعت مؤسسة دوداميل الخاصة وفرقة "لا فيل هيرمونيكا" أكثر من 100 موسيقي شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا من الأمريكتين وأوروبا وآسيا وهم من أفضل العازفين من مجموعة من البرامج الدولية المستوحاة من "السيستما".

ويسعى دوداميل من خلال مؤسسته استكشاف الثقافات والاحتفاء بالمساواة والجمال والاحترام على حد قوله.

ويقول المايسترو الذي كون فرقة من طلاب يمثلون 22 دولة مختلفة "أعتقد أن قيم العمل معًا ووجود أهداف مشتركة تجعل جميع الأطفال الذين يشكلون جزءًا من "السيستما" وجزءًا من البرامج المستوحاة من السيستما مواطنين أفضل في العالم."

وتعتبر آنا مولينا وهي إحدى الطالبات المشاركات في برنامج دوداميل من إسبانيا "أتعلم الكثير -من البرنامج- وأعتقد أن كل شيء سيكون مفيدًا جدًا لي في المستقبل".

وتضيف "أعتقد أنني سأتعرف على الكثير من الأصدقاء هنا -في البرنامج-، وآمل أن أبقى على اتصال معهم جميعًا".

فيما يصف الطالب جون كولون دوداميل بأنه "صاحب قوة.. ومنذ اللحظة التي يدخل فيها، تتغير هالة الغرفة. تتغير الطاقة وحيوية الغرفة. وكأن كل شيء يضيء".

ويضيف "أعتقد أنه يقوم بأشياء موسيقية يستمتع بها الناس حقًا، ليس فقط الموسيقيين، ولكن أيضًا الأشخاص خارج المسرح. لذلك أعتقد أنها فرصة رائعة تمامًا أن تكون على صلة بدوداميل".