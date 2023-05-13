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أخبار ثقافية

بنغاليون يشاهدون شريطا سينمائيا هنديا لأول مرة منذ نصف قرن

لوحة إشهارية لأفلام هندية في العاصمة دكا. 2023/05/09
لوحة إشهارية لأفلام هندية في العاصمة دكا. 2023/05/09   -  Copyright  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

كان فيلم الحركة والإثارة "باتان" حطم نسب مشاهدة قياسية، عندما عرض في الافتتاح في الهند، ويتمتع البطل "شاروخان" بشعبية واسعة وله ملايين المعجبين في الهند وخارجها في أنحاء العالم.

تدفق آلاف رواد الفن السابع على دور السينما في عاصمة بنغلاديش دكا، لمشاهدة فيلم شاروخان الشهير "باتان"، وهو أول شريط سينمائي من بوليود يعرض في قاعات العاصمة منذ أكثر من نصف قرن.

وكان فيلم الحركة والإثارة "باتان" حطم نسب مشاهدة قياسية، عندما عرض في الافتتاح في الهند، ويتمتع البطل "شاروخان" بشعبية واسعة وله ملايين المعجبين في الهند وخارجها في أنحاء العالم.

وكانت العاصمة دكا منعت عرض الأفلام من جارتها الهند بعيد استقلالها سنة 1971، تحت ضغط صانعي الأفلام المحليين، وذلك رغم مساندة الهند لها خلال حرب الاستقلال مع باكستان.

ويرى البعض في هذا الانفتاح فرصة لتطوير السينما المحلية في بنغلاديش، حيث توجد حوالي مائة قاعة سينما حاليا، ويؤمل أن يزيد العدد بعد عرض الأفلام الهندية بين 200 و300 قاعة، باعتبار أن الإقبال على هذه الأفلام مرغوب، ولكن السلطات تفرض الرقابة على الأفلام، وهو ما ينذر بتقليص المداخيل، وبالتالي ربما يحد من عدد قاعات السينما.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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