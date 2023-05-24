وفاة أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر عن 83 عاما

بقلم: يورونيوز

توفيت اسطورة موسيقى الروك المغنية الأميركية تينا ترنر عن 83 عاما، على ما جاء في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام.

توفيت اسطورة موسيقى الروك المغنية الأميركية تينا ترنر عن 83 عاما، على ما جاء في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام.

وجاء في البيان "بحزن كبير نعلن وفاة تينا ترنر".

وأضاف البيان أن المغنية الأميركية التي حصلت لاحقا على الجنسية السويسرية "تترك وراءها انجازها الأكبر: أعمالها الموسيقية".

واعتبر البيت الأبيض وفاة "الأيقونة" تينا ترنر "خسارة هائلة".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "هذا نبأ محزن للغاية كانت تينا ترنر أيقونة في مجال الموسيقى".

وكانت المغنية الشهيرة بدأت تستقطب الجماهير منذ ستينات القرن الماضي، وأصدرت أغنيات ضاربة على مدى خمسة عقود.

وبدأت ترنر تحقق النجاحات أولا مع زوجها السابق ايك ترنر، ومن ثم كانت لها مسيرة منفردة ناجحة للغاية بعدما طلقت زوجها بسبب تعنيفه لها.

وفازت ترنر بثماني جوائز غرامي الموسيقية.