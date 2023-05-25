شاهد: كيف يعمل جيل جديد من الفنانين على إضافة لمسات عصرية على الأوبرا الكلاسيكية

لطالما احتلت الأوبرا مكانة بارزة في عالم الفنون بمزجها للموسيقى والرقص والدراما.

في حين أن التقاليد هي جزء لا يتجزأ من جاذبيتها يبث المخرجون الجدد ذوو رؤية مختلفة حياة جديدة في هذا الشكل الفني.

في هذه الحلقة الأخيرة من "موزيكا" تلتقي يورونيوز بهؤلاء الرواد، واستكشاف النطاق الواسع للتعبير الإبداعي في الأوبرا المعاصرة.

يعد توبياس كراتزر أحد منتجي القطع المسرحية والموسيقية في عالم الأوبرا. بعد تخرجه من أكاديمية المسرح البافارية المرموقة "أ,غست أفردينغ" ، أعاد تعريف الأوبرا كمشهد بصري، ودمج الفيديو بسلاسة في إنتاجاته المسرحية.

المخرج الحائز على جوائز يستمتع بالتحدي، في الآونة الأخيرة، وضع نصب عينيه رائعة "فاوست" الكلاسيكية من خمسة فصول لتشارلز غونود.

ويقول "فاوست هي أوبرا كبيرة. بالنسبة لي جب أن تكون مذهلة نظًا للمرحلة الملحمية التي بدأها فاوست وميفيستو عبر باريس، كنا بحاجة إلى عدد كبير من المرئيات لإعادة انتاجها".

لاقى إنتاجه الذي عرض في أوبرا باريس الوطنية الشهيرة صدى لدى الجماهير الباريسية.

يقول ألكسندر نيف، المدير العام للأوبرا "يمتلك توبياس فهمًا عميقًا لكيفية إيصال تفسير معاصر لفاوست باستخدام تقنيات حديثة مثل الفيديو. والنتيجة هي تصوير جذاب ووثيق الصلة بالقصة لجمهور اليوم".

يتعاون توبياس مع فريق من الفنانين الاستثنائيين، بمن فيهم فنان الفيديو مانويل براون ومصم الأزياء رينر سملاير.

ويقول توبياس "كل مشروع جديد يصبح أكثر إثارة حيث نتحدى بعضنا البعض للابتكار وخلق مساحات وتفسيرات جديدة تمامًا"

أحدث عملهم هو عرض مسرحي لروسيني "موسلى وفرعون" والذي عُرض لأول مرة في مسرح ليون الكبير في يناير.

كما هو الحال دائمًا تظهر رؤية توبياس المتميزة من خلال عرض الفيديو دون ادخار أي جهد في الوصول إلى عمل متاكل يجمع بين العرض المسرحي وتقنية الفيديو في نفس الوقت.

ويقول ليورونيوز كاشفا عن كواليس تصوير مشاهد قطعته الأوبرالية "استخدمنا مصورين تحت الماء لأول مرة. لقد كان إنتاجًا معقدًا للغاية ومغامرة رائعة، خاصة أننا حاولنا التقاط اللحظة الدرامية عندما".