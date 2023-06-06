شاهد: مركز فني عائم متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين

بقلم: يورونيوز
بدأت التحضيرات لافتتاح مركز "رصيف الصور" وهو مركز فني عائم، متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين في باريس، الإثنين.
وقال جيرود بورسين، أحد مصممي المشروع إن بإمكان المركز استيعاب 900 زائرا "سيتم استضافة معارض مجانية ومفتوحة تجمع بين محترفي التصوير الفوتوغرافي والفنانين الناشئين "
ويخطط المشروع الذي بلغت ميزانيته حوالى 3 ملايين يورو، استضافة 4 معارض سنوية رئيسية.
تم تجهيز المركز الجديد بصالات عرض تبلغ مساحتها 120 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مكتبة متخصصة ومطعم وحانة للزوار.
وسيخصص المركز 4 قوارب صغيرة ستستخدم للرحلات النهرية.