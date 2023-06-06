شاهد: مركز فني عائم متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين

مركز "رصيف الصور" وهو مركز فني عائم، متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين في باريس

مركز "رصيف الصور" وهو مركز فني عائم، متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين في باريس - Copyright -/AFP or licensors

بقلم: يورونيوز

بدأت التحضيرات لافتتاح مركز "رصيف الصور" وهو مركز فني عائم، متخصص بالتصوير الفوتوغرافي المعاصر على نهر السين في باريس، الإثنين.