شاهد: الشرطة الإيطالية توقف سائحا ألمانيا ألحق الضرر بتمثال شهير من أجل صورة

بقلم: يورونيوز

بحسب خبراء في عالم الفن، تبلغ قيمة الأضرار حوالي 5000 يورو.

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على سائح ألماني ألحق الضرر بتمثال يعود للقرن السادس عشر بعد أن تسلقه لالتقاط صورة.

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وقالت الشرطة، إن السائح البالغ من العمر 22 عاما تسلق أعلى تمثال نبتون (إله البحر الروماني) الشهير لالتقاط عدد من الصور التذكارية إلى جواره.

وأشارت نقلا عن المحققين، أن السائح تسلق ليل الأحد سياج نافورة نبتون خلال تواجده وأصدقائه في ساحة ديلا سنوريا التي تعد واحدة من أهم المعالم الإيطالية في مدينة فلورنسا، ومن ثم صعد على ساق الحصان، ووصل إلى قاعدة العربة.

وبعد أن التقط أصدقاؤه بعض الصور، حاول الشاب النزول عن التمثال، وعندما وضع قدمه مرة أخرى على الحافر تسبب بكسره.

وبحسب خبراء في عالم الفن، تبلغ قيمة الأضرار حوالي 5000 يورو (5400 دولار).

وقالت الشرطة إنه بعد انطلاق جرس الإنذار، فر الشاب ومن معه من مكان الحادث، وبعد ساعات من البحث والتحري تم العثور على مكانه وتوقيفه.

وبحسب خبراء الفن المحليين في Fabbrica di Palazzo Vecchio، فقد تبين فيما بعد أن التمثال تضرر بسبب ثقل الشاب ودهسه عليه مرات عدة.

وسبق أن تعرض التمثال نفسه لحادث مشابه في عام 2005، عندما قرر أحد السواح القيام بالخطوة نفسها وقام بتسلق تمثال نبتون مما أدى إلى كسر اليد.

ودفع الحادث السلطات حينها إلى تركيب كاميرات في المكان.

وفي أغسطس/آب، اتُهم سياح ألمان برسم شعارات تتعلق بكرة القدم على جدار ممر فاساري التاريخي.