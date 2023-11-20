بعد إقرارها ب "التهرب الضريبي"..شاكيرا تدفع غرامة مالية باهظة بدلاً من السجن

بقلم: يورونيوز

ويظهر الفيديو المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا أثناء مغادرتها المحكمة في مدينة برشلونة، يوم الإثنين، حيث حكم عليها بغرامة مالية طائلة عوضاً عن السجن، وهذا جرى بموجب اتفاق مع النيابة العامة الإسبانية بعد أن اعترفت المغنية بالتهرب الضريبي

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وتوصلت شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمة المغنية بتهمة التهرب الضريبي بُعيد انطلاق أولى جلساتها في برشلونة، مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليورو، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.

وبموجب هذا الاتفاق، يُحكم على المغنية الكولومبية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتُخفف العقوبة إلى غرامة، وعقوبة مالية بمبلغ يعادل "50 %" من قيمة الاحتيال الضريبي"، بحسب ما قال رئيس المحكمة في مستهلّ الجلسة أمام المغنية التي أشارت إلى أنها أقرّت بذنبها وقبلت بالأحكام الصادرة بحقها.

وكان الادعاء الإسباني قد اتهم نجمة البوب شاكيرا بعدم دفع 6.7 مليون يورو (7.1 مليون دولار) كضريبة على دخلها لعام 2018، في أحدث مزاعم مالية إسبانية ضد المغنية الكولومبية.