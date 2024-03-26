شاهد: صيد سمك البوتين.. تقليد يمتد إلى قرون في تاريخ فرنسا

بقلم: يورونيوز

يحافظ الصيادون الفرنسيون على تقليد صيد سمك البوتين وهي ممارسة يقوم بها الفرنسيون منذ قرون. (كلّا، اسم السمك لا عَلاقة له بالرئيس الروسي).

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تسمح القوانين بهذا النوع من الصيد في بداية الربيع ولمدة 45 يومًا فقط في السنة، من أجل الحفاظ على الأنواع.

يعرف سمك البوتين Poutine باسم "كافيار البحر الأبيض المتوسط"، وهي أسماك صغيرة شبه شفافة. أصبح هذا النوع من الأسماك شحيحًا خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه توفر بكثرة في الأسابيع الأخيرة.

لم يتبق سوى حوالي عشرة صيادين فقط موجودين على ساحل مدينة نيس، ليحافظوا على المهمة التقليدية القديمة.

جورج رينوت هو أحد آخر الصيادين في المنطقة. يركب البحر في ساعات الصباح الأولى على متن قاربه الخشبي ويرمي الشبكة على بعد حوالي 200 متر من الساحل، ويساعده صيادون آخرون في سحب الشبكة.

تسمح القوانين للصيادين المحترفين في هذه المنطقة من فرنسا بصيد هذا النوع حتى منتصف أبريل/ نيسان، وهم الصيادون الوحيدون في أوروبا الذين لديهم هذا الامتياز. ومن أجل الحفاظ على الأنواع، يمكن لكل قارب أن يصطاد يوميًا 50 كيلوغراما فقط.

وقد وصل سعر هذا النوع من السمك هذا العام إلى 12 يورو لكل 100 غرام.