الخطوط الجوية النمساوية تلغي 400 رحلة قبل عطلة عيد الفصح بسبب خلاف مع النقابة

بقلم: يورونيوز

تلقّى ركاب الخطوط الجوية النمساوية الذين حجزوا رحلات طيران يومي الخميس والجمعة من أجل قضاء عطلة عيد الفصح التي تصادف يوم السبت خبرًا سيئًا بعد إلغاء 400 رحلة.

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واضطرت شركة الطيران إلى الإلغاء بعد دعوة النقابة الموظفين إلى إضراب، سيتأثر بسببه نحو 52 ألف مسافر، وفّرت لهم الشركة إمكانية الإلغاء وإعادة الحجز في وقت آخر بشكل مجاني.

وتخوض الخطوط الجوية النمساوية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، نزاعًا مع النِّقابة حول رواتب الموظفين العاملين على متن الطائرة، وعلى الرغم من أن الدعوة إلى الإضراب لم تتأكد حتى ظهر اليوم الثلاثاء، إلا أن الشركة قررت إلغاء الرحلات بشكل احترازي نظرًا لأن إلغاءها يتطلب مهلة زمنية معينة.

ومع ذلك، كان سيتم إلغاء الرحلات الجوية على أي حال، حيث أوضحت النقابة اليوم أن الإضراب سيبدأ من منتصف ليل خميس العهد حتى منتصف نهار الجمعة العظيمة - قبل عطلة عيد الفصح مباشرة حسب التقويم المسيحي الغربي.

ولم تتوصل شركة الطيران والنقابة إلى اتفاقية عمل جديدة حتى الآن لتبقى المشكلة بينهما قائمة.