"الحقبة الجميلة".. أول متحف لملكة جمال فرنسا سيتم افتتاحه العام المقبل

بقلم: Euronews

أعلن عمدة منطقة كوت دازور الفرنسية فريدريك ماسكيلير وجمعية ملكة جمال فرنسا عن توقيعهما اتفاقية شراكة لافتتاح متحف ملكة جمال فرنسا في مدينة سانت رافاييل الساحلية قرب كان في عام 2025.

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وفقًا للإعلان، سيتم وضع المتحف الذي يحمل طابع مسابقة الجمال داخل فيلا Belle Epoque الأنيقة "الحقبة الجميلة".

بمجرد الدخول، سيتم اصطحاب الزوار في رحلة عبر تاريخ مسابقة ملكة جمال فرنسا، مع مجموعة رائعة من أكثر من مائة زي فريد ارتدته الفائزات في مسابقة ملكة جمال فرنسا على مر السنين، بالإضافة إلى تيجان الفائزات واللوحات ومقاطع الفيديو.

أوضح فريدريك جيلبرت، رئيس جمعية ملكة جمال فرنسا: "في أحد الأيام، عندما فتحنا الأبواب أمام متجر أزياء ملكة جمال فرنسا، قلنا لأنفسنا... كان من المحزن أن كل هذه الملابس الرائعة بقيت لسنوات عديدة في غرفة مظلمة. جاءت الفكرة لإنشاء معرض يكشف العمل المذهل الذي تم إنجازه على هذه الأزياء والذي يسلط الضوء على المعرفة الفرنسية".

وفقًا لصحيفة Var Matin المحلية، سيكلف تطوير الموقع ما يقدر بنحو 1.5 مليون يورو.

ملكة جمال فرنسا هي مسابقة ملكة جمال وطنية تقام في فرنسا في كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وتم إطلاقها لأول مرة في عام 1920 وتستمر سنويًا منذ عام 1947. عادةً ما يمثل الفائز فرنسا في مسابقة ملكة جمال الكون أو ملكة جمال العالم، حيث يتنافس الوصيف الأول في المسابقة الأخرى.

حاملة اللقب الحالي هي عارضة الأزياء إيف جيل (مواليد 2003) - التي اشتهرت بأنها أول امرأة ذات شعر قصير تفوز بالمسابقة - وتوجت بعد فوزها الإقليمي في مسابقة ملكة جمال نورد با دو كاليه.