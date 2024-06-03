شاهد: يُعتقد أنها ضريح.. اكتشاف غرفة بجدران زرقاء في مدينة بومبي الإيطالية القديمة

بقلم: يورونيوز

اكتشف علماء الآثار خلال الحفريات الأخيرة في المنطقة المركزية بمدينة بومبي بإيطاليا، غرفة جديدة بجدران زرقاء، وهو لون نادر جداً في أبنية هذه المدينة الرومانية .

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ويعتقد الخبراء أن الغرفة التي تبلغ مساحتها 8 أمتار مربعة، يمكن تفسيرها على أنها ضريح، أو مكان مخصص للمارسات الطقسية وتخزين الأشياء المقدسة.

وزينت الجدران ذات الخلفية الزرقاء بأشكال نسائية تمثل الفصول الأربعة ورسومات مجازية للزراعة والرعي، وفقاً للخبراء.

تزيين الجدران ذات الأرضية الزرقاء بشخصيات نسائية تمثل الفصول الأربعة AP

وتم العثور أيضاً على مواد بناء جاهزة للاستخدام في أعمال الترميم، بالإضافة إلى كومة من أصداف المحار المستهلكة، والتي يعتقد علماء الآثار أنه من المحتمل أنها أضيفت، بعد سحقها، إلى خليط من الجص والملاط.

كما عُثر في الغرفة على 15 جرة ومجموعة برونزية مكونة من جرتين ومصباحين زيتيين.

وتشكل أعمال الحفر التي أدت إلى هذا الاكتشاف الأخير جزءاً من مشروع أكبر يهدف إلى تأمين مساحة واسعة تضم أكثر من 13 ألف غرفة في 1070 مسكناً.