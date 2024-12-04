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ابتكار عبقري أم تجاوز للحدود؟.. مشروب المايونيز البارد يكتسح وسائل التواصل الاجتماعي

اليابان تكشف النقاب عن "المايونيز القابل للشرب" المثلج
اليابان تكشف النقاب عن "المايونيز القابل للشرب" المثلج Copyright Lawson - X
Copyright Lawson - X
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

بعد تريند خبز الطماطم المثلج، وجبنة القريش، وشوكولا دبي، يبدو أن منتجًا يابانيًا جديدًا يطمح للوصول إلى العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حيّر النقاد ومدوني الطعام. نعم، إنه مشروب بارد بطعم المايونيز يُدعى "نومو مايو"! فهل يمكن أن تجربه؟

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على عكس التوقعات، لم يظهر مدون طعام ليصرخ بعبارات مثل "مممم" و"كم هو فريد ولذيذ" ليجعلك تنام وتصحو وأنت تحلم بشراء مخفوق المايو الجديد، بل أجمعت الغالبية على أن طعم "نومو مايو" غير مستساغ، ولا يمكن تحمّله، إلا أن هناك قلة أبدوا رأيًا مختلفًا.

ناشط ينصح المستخدمين بعدم شراء وتذوق شراب المايونيز

ومن المعروف أن استخدام المايونيز شائع في اليابان، سواء في السندويشات أو البيتزا أو الأطعمة التقليدية مثل السوشي والأونيجيري.

في هذا السياق، أطلقت سلسلة المتاجر اليابانية الشهيرة "لوسون" مشروب المايو البارد تحت شعارات مثل "المشروب الذي انتظره عشاق المايونيز"، سعيًا منها لترسيخ مكانته في الثقافة اليابانية.

أحد الناشطين يقول إنه يحب المايونيز لكن هذا المشروب لا يحتمل
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كم سعره؟

يُباع المشروب بسعر 1.25 يورو، ويأتي في عبوة بسعة 200 ملليلتر. وبحسب ما هو مدوّن على الملصق، يحتوي على الحليب، والخل، والبيض الكامل المعالج.

ولا يزال المنتج في مرحلة التجربة، إلا أن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من كبح جماحهم. فقد كتب أحد المستخدمين على منصة إكس: "لا أستطيع أن أقرر إذا ما كان هذا المشروب عبقرية أم جريمة بحق الطعام.. ربما كلاهما."

ناشط ينصح الناس بتجنبه

وأشار أحدهم إلى أنه مشوّش لكنه يشعر بالفضول لتجربته، بينما رأى آخر أن المؤثرين يبالغون، حيث قال: " اهدأوا.. إنه مجرد مخفوق بيض لذيذ!"

المصادر الإضافية • Sora News24

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