أكبر نبتة في العالم: أعشاب بحرية بطول 180 كيلومترا قبالة سواحل أستراليا

أشار باحثون إلى اكتشاف أكبر نبتة في العالم، وهي عبارة عن عشب بحري بحجم 28000 ملعب كرة قدم قبالة سواحل أستراليا. ومنذ أكثر من 4500 عام، زرعت بذرة واحدة في المياه المشمسة لما يُعرف الآن بمنطقة التراث العالمي لخليج القرش في ولاية أستراليا الغربية.

وعلى مدى الأربعة آلاف سنة التالية، نمت هذه البذرة "الفريدة"، وأعطت أعشابا بحرية ضخمة، تغطي أكثر من 200 كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن.

اعتقد علماء من جامعة أستراليا الغربية وجامعة فلندرز في البداية أن النبات كان مرجًا لأعشاب بحرية مختلفة. وقد كتبت الدكتورة إليزابيث سينكلير، المؤلفة الرئيسية للبحث، "لمعرفة عدد النباتات الفردية المختلفة التي تنمو في مرج الأعشاب البحرية، عليك اختبار حمضها النووي".

"لقد قمنا بالتجربة على مروج الأعشاب البحرية الشريطية المسماة بوزيدونيا أستراليس في خليج القرش. "لقد أذهلتنا النتيجة: لقد كان مصنعا واحدا. توسعت نبتة واحدة على امتداد 180 كيلومترا مما يجعلها أكبر مصنع معروف على وجه الأرض".

لماذا هذا العشب البحري العملاق مميز؟

الأعشاب البحرية هي نباتات بحرية تنتج الأزهار والفواكه والشتلات سنويًا، تماما مثل النباتات البرية.

تنمو مروج الأعشاب البحرية تحت الماء بطريقتين: عن طريق التكاثر الجنسي، مما يساعدها على توليد مجموعات جينية جديدة وتنوع جيني وأيضا عن طريق توسيع جذورها، وتنبع الجذور التي تنشأ منها أغصان وبراعم.

ينمو هذا العشب البحري العملاق بالطريقة الثانية، وينتشر ببطء للخارج بمعدل يقارب 35 سنتيمترا في السنة. باستخدام هذا المعدل، قدر مؤلفو البحث المنشور في "وقائع الجمعية الملكية" أن عمر النبات القديم لا يقل عن 4500 عام.

يزدهر النبات في العديد من الظروف المختلفة عبر الخليج، بدرجات حرارة تتراوح من 15 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. تبلغ مساحتها أكثر من 400 مرة مساحة 43 هكتارًا من أشجار الحور الرجراج المرتعشة في ولاية يوتا، والتي كانت تُعتبر سابقا أكبر نبات في العالم.

بخلاف حجمه غير الطبيعي، يحتوي النبات على ضعف عدد الكروموسومات مقارنة مع النباتات الأخرى. وهذا ما جعل العلماء يطلقون عليه تسمية "متعدد الصيغة الصبغية".

غالبًا ما يكون النبات المتعدد الصيغ الصبغية عقيما، ولكن يمكن أن يستمر في النمو إلى أجل غير مسمى إذا ترك دون عائق، وهو ما قام به هذا العشب البحري بالضبط.

كما تم العثور على نباتات أعشاب بحرية ضخمة أخرى، بما في ذلك أعشاب البحر الأبيض المتوسط ​​وثيقة الصلة والتي تسمى "بوزيدونيا أوسيانيكا"، والتي تغطي أكثر من 15 كيلومتر وقد يكون عمرها حوالي 100 ألف عام.

هل تغير المناخ يهدد أكبر نبتة في العالم؟

في صيف 2010-2011، ضربت موجة حر شديدة النظم الإيكولوجية البرية والبحرية على طول الساحل الغربي لأستراليا. وقد تعرضت مروج الأعشاب البحرية في خليج القرش لأضرار واسعة النطاق بسبب موجة الحر. ومع ذلك، بدأت مروج الأعشاب الشريطية في التعافي.

هذا أمر مثير للدهشة إلى حد ما حيث لا يبدو أن هذه الأعشاب البحرية تتكاثر عن طريق "الاتصال الجنسي"، والتي ستكون عادةً أفضل طريقة للتكيف مع الظروف المتغيرة.

حتى بدون الإزهار وإنتاج البذور بنجاح، يبدو أن النبات العملاق شديد المرونة. ويعزو الباحثون هذا النجاح إلى عدد صغير من التغييرات الجينية الطفيفة عبر امتداد 180 كيلومترًا

هل يمكن للأعشاب البحرية أن تساعد في وقف تغير المناخ؟

تحمي الأعشاب البحرية سواحلنا من أضرار العواصف وتخزن كميات كبيرة من الكربون، وتوفر موطنًا لتنوع كبير في الحياة البرية. يلعب الحفاظ على مروج الأعشاب البحرية واستعادتها دورًا حيويًا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

أكدت الدكتورة سينكلير أن "الأعشاب البحرية ليست محصنة ضد تأثيرات تغير المناخ: ارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات وظواهر الطقس المتطرفة تمثل تحديًا كبيرًا لها".

"ومع ذلك، فإن الصورة التفصيلية التي لدينا الآن عن المرونة الكبيرة للأعشاب البحرية العملاقة بخليج القرش توفر لنا الأمل في أنها ستكون موجودة لسنوات عديدة قادمة، خاصة إذا تم اتخاذ إجراءات جادة بشأن تغير المناخ".