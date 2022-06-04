الأنواع الغازية: هل هي بالفعل تهدد البحر الأبيض المتوسط ​​والمصايد المحلية؟

أصبحت الأنواع الغازية مصدر قلق عالمي، فخلال العشرين عامًا الماضية، ارتفع عدد الأنواع غير الأصلية في المياه الأوروبية إلى ما يقرب من 1300 نوع.

وتزداد حدة المشكلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​، التي تضم 69 في المائة منها، وبالرغم من أن 10 في المائة منها فقط تصنف على أنها غازية، فيمكن أن تشكل الأنواع مثل السلطعون الأزرق الأطلسي في كاتالونيا أو سمكة الأسد في قبرص تهديدًا كبيرًا للحياة البحرية المحلية.

ما هي الأنواع الغازية؟

قد تصبح الأنواع غازية إذا بدأت في الانتشار بأعداد كبيرة وإذا تسببت في مشاكل بيئية كبيرة مثل التنافس على الأنواع المحلية أو تسبب مشاكل للناس من حيث الوظائف وسبل العيش.

كيف تصل الأنواع الغازية إلى المياه الأوروبية؟

هناك عدد من الطرق التي تدخل بها هذه الأنواع إلى بيئات جديدة، ولكن السبب الرئيسي هو النشاط البشري. ويعتقد الباحثون أن المذنبين العالميين الرئيسيين هم السفن التجارية.

يمكن إحضار الكائنات الحية الصغيرة إلى البحار الجديدة إما عن طريق ربط نفسها بالسفن أو حملها داخل مياه الصابورة، وهي المياه التي يستخدمونها لموازنة السفينة عندما لا تكون ممتلئة بالبضائع. عندما تطلق القوارب هذه المياه لتحميل حمولتها، يتم إطلاق جميع الكائنات الحية الصغيرة التي تم امتصاصها بالماء في البداية في البيئة الجديدة.

العامل الرئيسي الثاني لغزو الأنواع هو تربية الأحياء المائية والواردات. في بحار أوروبا الشمالية، على سبيل المثال يعتقد الباحثون أن حوالي 46 في المائة من الأنواع غير الأصلية وصلت عن طريق واردات استزراع المحار من خلال التكاثر، ما يخلقه الكائن الحي لتكاثر نفسه، في الأصداف.

"نظرًا لأن أصداف المحار شديدة التعقيد، يمكنك الحصول على جميع أنواع التكاثر للعديد من الأنواع الأخرى الموجودة هناك مثل الغُلبيات والأعشاب البحرية. قال جايسون هول سبنسر، أستاذ البيولوجيا البحرية في بليموث : "لقد بدأوا في الانتشار وغزو دول مثل فرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة".

لماذا أصبح البحر الأبيض المتوسط ​​نقطة ساخنة للأنواع غير المحلية؟

أوضح هول سبنسر، الذي عمل أيضًا في قبرص لمكافحة غزو أسماك الأسد في البحر الأبيض المتوسط​​، أن "المئات والمئات من الأنواع الغازية قد عبرت قناة السويس".

الممر المائي من صنع الإنسان يربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر في مصر. إنه طريق تجاري أساسي بين أوروبا وآسيا، لأنه يقلل من رحلة السفينة بمقدار 9000 كيلومتر.

لمدة 80 عامًا، كان البحر الأبيض المتوسط ​​محميًا بحاجز طبيعي أنشأه الاختلاف في الملوحة بين البحيرات المرة وبحيرة التمساح والمياه العذبة من النيل. ولكن بعد ذلك في عام 2015، تم توسيع القناة وتعميقها مما يعني إزالة ما تم استخدامه لمنع انتشار هذه الأنواع الغازية التي كانت منطقة عالية الملوحة من شأنها قتل معظم الكائنات الحية، مما يعني "أنها [الأنواع الغازية] يمكنها أن تمر بسهولة عبر القناة".

الآن وقد انخفض هذا الحاجز الطبيعي، فإن المزيد والمزيد من الأنواع تعبر، على الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر لهما أنظمة بيئية مختلفة للغاية.

شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هو أحد الأماكن في العالم التي تزداد فيها درجات الحرارة بشكل أسرع بسبب تغير المناخ. جايسون هول سبنسر، أستاذ علم الأحياء البحرية، بليموث

كيف يعيش هؤلاء القادمون الجدد في مياه البحر الأبيض المتوسط؟

ترتفع درجة حرارة منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بـ 20 في المائة أسرع من المتوسط ​​العالمي مع توقع ارتفاع درجة حرارة البحر بمقدار 3.5 درجة مئوية في السنوات السبعين المقبلة وفقا لتقرير خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر عن "خطة عمل البحر المتوسط"، وهو مركز نشاط إقليمي تابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

"شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هو أحد الأماكن في العالم التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل أسرع بسبب تغير المناخ. وبالتالي فإن الظروف الموجودة شرق البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال حول قبرص أو لبنان، مثالية للعديد من أنواع البحر الأحمر. لذا نحن نراهم يغزون"، قال هول سبنسر، الذي أوضح أن الأمر هو تأثير مشترك وأن القناة هي مصدر المشكلة، ولكن السبب الثاني هو حقيقة أن درجة حرارة المياه أصبحت أقرب إلى درجة حرارة البحر الأحمر.

لكن تغير المناخ والتجارة ليسا السبب الوحيد لازدهار الأنواع غير الأصلية في البحر الأبيض المتوسط فالصيد الجائر أيضا مشكلة كبيرة لأنه يقتل المفترسين المحتملين.

"هناك مشكلة تنوع بيولوجي حادة [في البحر الأبيض المتوسط] في جميع الأسماك الكبيرة، إلى حد كبير، يتم اصطيادها وقتلها من قبل البشر. قال هول سبنسر: "لقد أدى ذلك إلى انحراف النظام بأكمله نحو الكائنات الحية الصغيرة".

هل جميع الأنواع الغازية خطرة؟

ليست كل الأنواع الغازية تهديدًا ولكن بعضها "مفترس شره". قد تكون بعض الأنواع غير ضارة بالبيئة، مثل محار المحيط الهادئ. ومع ذلك، يمكن أن يكون للآخرين آثار وخيمة ليس فقط على التنوع البيولوجي ولكن أيضًا على الاقتصادات المحلية.

قال هال سبنسر: "تشكل الأسماك مشكلة خاصة في البحر الأبيض المتوسط ​​لأنه من الواضح أن الأسماك تأكل الأسماك واللافقاريات الأخرى وبعضها مفترس شره".

سمكة البحر الأحمر المنتفخة، على سبيل المثال، شديدة السمية للإنسان ولا يمكن أكلها. إنها حيوانات مفترسة عدوانية عُرف عنها تدمير شباك الصيد للوصول إلى ما بداخلها. وإذا تم صيدها في شبكة مع أسماك أخرى ، فسوف تهاجمها وتسممها ، مما يفسد الصيد بأكمله.

وصل سمك الأسد من البحر الأحمر عبر قناة السويس Guillaume Comparat

سمكة الأسد هي أيضًا مفترس رائع ولكن لها ميزة اقتصادية واحدة على السمكة المنتفخة: فهي تقدم وجبة لذيذة.

عملت هول سبنسر في مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي يسمى "ريليون ميد" لإيجاد طرق لتقليل حجم سكان الأنواع الغازية في قبرص. وكجزء من المشروع، نظمت المجموعة فرقًا من الغواصين لصيد الأسماك.

قال هول سبنسر: "تمكنا من القبض على المئات"... "لقد تمكنا من التخلص من معظم أسماك الأسد في المناطق المحمية البحرية [في قبرص]، وبعد ذلك على مدى أشهر، بدأت في العودة ... لذلك راقبنا الموقف لكي نزيلها مرة أخرى".

كجزء من المشروع، قاموا أيضًا بإنشاء حوافز لتنمية سوق للأسماك في قبرص. يوضح هول سبنسر: "في الواقع مذاق سمكة الأسد لذيذ للغاية". "ولذا هناك أمل في أنه من خلال صيدها أو حتى الإفراط في صيدها، يمكن للناس في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​تقليل حجم تواجدها".

لكن جعل الناس يرون فوائد تناول سمكة الأسد هو عملية موازنة دقيقة لأنك تخاطر بجعل الأنواع الغازية جذابة. قال هول سبنسر: "إذا نجحت هذه الأنواع تجاريًا، فستكون هناك حوافز لعدم الإفراط في الصيد ولحماية المخزونات ومساعدتها على البناء".

ما الذي يتم عمله لمعالجة المشكلة؟

في عام 2015 ، أطلقت المفوضية الأوروبية لائحة الأنواع الغريبة الغازية. وتوفر اللائحة قائمة بجميع الأنواع غير الأصلية المقيدة في الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه القيود الحفظ والاستيراد والبيع والتربية والنمو. كما توفر مجموعة من التدابير لمنع ومعالجة غزوات الأنواع.

كما انضمت إلى الجهود الدولية لحماية 30 في المائة من محيطات العالم للمساعدة في إعادة بناء مخزون الأسماك الكبيرة والحيوانات المفترسة. على المستوى العالمي، في عام 2017، نفذت المنظمة البحرية الدولية اتفاقية تنظم كيفية ومكان إطلاق قوارب لشحن المياه التي تحملها في خزاناتها.

ومع ذلك، قد لا تكون الجهود المحلية والدولية كافية إذا لم يتم معالجة جذر المشكلة. طالما تم كسر الحاجز الطبيعي لقناة السويس، ستستمر الأنواع الغازية في شق طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط. قال هول سبنسر: "المطلوب هو استعادة منطقة عالية الملوحة ويمكن القيام بذلك باستخدام محطات تحلية المياه".

"يوجد في مصر مناطق قاحلة تمامًا، لذا فهي بحاجة إلى إنتاج مياه عذبة باستخدام المحيط، والمنتج الثانوي لذلك هو محلول ملحي للغاية ويمكن ضخه بمناطق قناة السويس وداخلها لرفع درجة الملوحة إلى هذا الحد. مستوى عال من شأنه أن يمنع انتشار الأنواع الغازية".

وأوضح هول سبنسر: "ما لم يتم إغلاق هذا الصنبور، صنبور الغزو في قناة السويس، فلن تنجح كل هذه الإجراءات".