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مناخ

ماكرون يريد "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" لتدفع "حصتها في مجال المناخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثاني إلى اليسار) يلتقي بالشبان الأفارقة على هامش قمة المناخ في مصر. 2022/11/07
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثاني إلى اليسار) يلتقي بالشبان الأفارقة على هامش قمة المناخ في مصر. 2022/11/07   -   حقوق النشر  ليودفيك ماران/أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين في شرم الشيخ، إنه يريد "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع "حصتها" في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع شباب من إفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر قائلا: "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا"،  في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

ورأى ماكرون أن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات، لكن على الدول النامية الكبرى أن "تتخلى سريعا عن الفحم" حسب قوله.

وفيما يحتدم الجدل والنقاشات في كوب27 حول المساعدة المالية، التي ينبغي أن تقدم إلى الدول الضعيفة إزاء التغير المناخي، أكد ماكرون أن "الأوربيين يدفعون، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع...يجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية، والقول لها يجب أن تدفعي حصتك".

المصادر الإضافية • أ ف ب