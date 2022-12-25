شاهد: ألمان يغطسون في مياه تصل حد التجمد "لترويض النفس" في تقليد سنوي بعيد الميلاد

غطس عدد من سكان العاصمة الألمانية برلين، المنضوين في صفوف أحد نوادي السباحة، في مياه بحيرة "أورانكي" التي تصل برودتها إلى مستوى درجتين عشية عيد الميلاد، وهم يرددون الأغاني ويرتدون زي سانتا كلوز، خلال هذه المناسبة السنوية.

ويقول العضو في نادي السباحة ماريو باير إنه يسبح في المياه الباردة في مثل هذا الوقت من السنة، منذ جلبته ابنته للقيام بالتجربة قبل ثماني سنوات، وأبدى باير قناعته بالغطس في الماء البارد رغبة منه في ترويض النفس، خاصة عندما يقوم بذلك بمشاركة أناس آخرين يعيش بينهم.

من جانبه يعتقد هولغر كلمبنو العضو الآخر في النادي، أن الغطس في الماء البارد يقوي الجسم ويكسبه مناعة تقيه من الأمراض، ويجعله في صحة جيدة.

وكانت درجة الحرارة في الهواء الطلق عند مستوى الصفر، وقد شارك 40 شخصا ينتمون إلى النادي في عملية الغطس، متحدثين عن الفوائد الصحية للسباحة وسط مياه الشتاء المثلجة. وأعرب المشاركون عن آمالهم في أن يكون الناس خلال العام المقبل أكثر وحدة وتضامنا، وأن يعم السلام العالم.