شاهد: أزهار التوليب تتفتح بشكل مبكر بعد ارتفاع درجات الحرارة في مولدوفا

منذ أكثر من ثلاث سنوات، أحضر رجل أعمال بذور أزهار التوليب من هولندا وزرعها في بلدته في جمهورية مولدوفا، بتقنية تسمح لها بالتفتح في وقت أبكر بكثير من المعتاد.

داخل البيوت الزجاجية لجورغيت تونو، في بلدة باردار فتحت زهور التوليب العام الماضي قبل أسبوع من وقتها المعتاد. في البداية زرع السيد تونو الزهور في الأرض. لكنه يتبع الآن تقنية مختلفة، حيث يثبت البذور على دعامة خاصة، والجذور فقط موجودة في الماء.

يقول تونو "إن هذا الأمر مبهج حقاً، تفتحت الورود العام الماضي في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وهذا العام في 21 من نفس الشهر. لدينا حوالي 12 نوعاً وتقريبا 5-6 ألوان، بالمجمل سيكون لدينا 50 ألف زهرة."

15 درجة مئوية هي درجة الحرارة المناسبة لزهور التوليب، ولا تزال الأزهار بحاجة إلى الكثير من العناية والحب. الآن، لكن الرجل لا يتخلى عن العمل الذي كرس له 40 عامًا من عمره.

يأتي بعض سكان بيسارابيين لشراء الزهور مباشرة من داخل البيوت الزجاجية في باردار، فيما يفضل البعض الآخر الذهاب إلى سوق الجملة الخاص بالزهور في كيشيناو.

تبلغ تكلفة الخزامى حوالي 15 لي مولدوفا (أقل من 1 يورو، 75 سنتًا).