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طبيعة

شاهد: اليابان ترتدي الثوب الأبيض

يحاول الأطفال صنع رجل ثلج بعد تساقط الثلج عبر أجزاء من منطقة العاصمة طوكيو- 10 فبراير 2023.
يحاول الأطفال صنع رجل ثلج بعد تساقط الثلج عبر أجزاء من منطقة العاصمة طوكيو- 10 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  STR/AFP
بقلم:  يورونيوز

غطت الثلوج مناطق عدة في اليابان  يوم الجمعة، إذ تسبب نظام الضغط المنخفض في تحرك جبهة من الشرق إلى الشمال الشرقي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية. عادة تشهد طوكيو تساقط الثلوج مرة أو مرتين كل شتاء لكن التراكم الكثيف للثلوج نادر الحدوث. وسبق وأن حذرت هيئة الأرصاد اليابانية، من التساقط الكثيف للثلوج على المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان. في كانون الثاني/ينايرالماضي، كان تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان قد أدى بحياة شخص وتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وقطع الطرق السريعة وانخفاض درجات الحرارة إلى أرقام غير مسبوقة.

المصادر الإضافية • وكالات