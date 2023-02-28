شاهد: ثلوج ورياح عاتية تضرب المغرب

تساقطت الثلوج بكثافة في عدة مناطق مغربية متبوعة برياح عاتية، وهطلت أمطار غزيرة على محافظات كل من الرباط وسلا والصخيرات تمارة والمحمدية والنواصر.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهد المغرب تساقطات ثلجية كثيفة ومتواصلة في المرتفعات والمناطق الريفية أدت إلى إغلاق عدد من الطرقات وسبّبت أضراراً مادية شملت المساكن والمواشي.

وتعمل السلطات في المنطقة على إزاحة الثلوج وفتح الطرقات لفك العزلة عن المناطق المعزولة.

كما أصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة والسلطات المحلية بإطلاق سلسلة من الحملات الإنسانية لمساعدة السكان المتضررين من موجة البرد القارصة.

ونظمت مؤسسة "محمد الخامس للتضامن" حملة إنسانية لصالح 9000 أسرة من 75 قرية صغيرة في محافظة ورزازات، حيث تسبب تساقط الثلوج في تقطع السبل بالعديد من الناس ونقص في المواد الأساسية، وناشدوا السلطات لمساعدتهم من خلال تدوينات ومقاطع فيديو بثّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.