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طبيعة

كيسكا أوركا يخرج من الأسر.. نفوق آخر حوت قاتل والأكثر وحدة بالعالم في كندا عن عمر ناهز 47 عاما

صورة لذيل الحوت الأحدب في نهر سانت لورانس في تادوساك كيبيك الكندية
صورة لذيل الحوت الأحدب في نهر سانت لورانس في تادوساك كيبيك الكندية   -  حقوق النشر  Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP
بقلم:  يورونيوز

قالت حكومة إقليم أونتاريو يوم الجمعة إن كيسكا، آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا، نفقت. وأضافت أن حديقة مارينلاند الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد أبلغتها بالواقعة.

وقال برنت روس المتحدث باسم وزارة الأمن العام في أونتاريو في بيان بالبريد الإلكتروني "أبلغت حديقة مارينلاند الوزارة بنفوق انثى الحوت المسماة كيسكا في الحديقة في التاسع من مارس 2023.‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬تم إجراء تشريح للحوت النافقة من قبل متخصصين".

ومارين لاند هي حديقة ترفيهية في منطقة شلالات نياجرا في أونتاريو. وكان قد تم اصطياد كيسكا وهي صغيرة في مياه آيسلندا عام 1979 ونفقت وهي تبلغ من العمر حوالي 47 عاما.

وقال مسؤولو الحديقة إن صحة كيسكا تدهورت في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولي الحديقة قولهم إن "فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة لكيسكا وسيحزنون على فقدانها".

ودعت منظمة أنيمال جاستيس وهي منظمة لا تسعى للربح وتدافع عن حقوق الحيوان إلى إجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها كيسكا من قبل المسؤولين في مارينلاند.