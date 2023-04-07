شاهد: عاصفة ثلجية قوية ومتأخرة تضرب غرب أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

ضربت عاصفة ثلجية قوية المناطق الغربية من أوكرانيا يومي الخميس والجمعة، خصوصاً في مدن لفيف وترنوبل وإيفانو فرانكيفسك، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذيرات من تكون الجليد وإلى تنظيف الشوارع بالوسائل المتاحة في بلد يعاني من حرب دموية منذ أكثر من عام.

وأدت هذه العاصفة المتأخرة نسبياً إلى زحمة سير خانقة في أماكن عدّة من البلاد، حيث عمد سائقو الشاحنات إلى تبديل إطارات آلياتهم الشتوية ووضع الإطارات الصيفية في وقت سابق، فواجهوا صعوبات في قيادة آلياتهم.

وقال مركز الأرصاد الجوي الوطني إن سماكة الثلوج بلغت 31 سنتيمتراً في بعض المناطق على أن تستمر العاصفة حتى يوم السبت.