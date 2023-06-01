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الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

الأرجنتينية سيليستي ساولو
الأرجنتينية سيليستي ساولو   -  Copyright  @WMO
بقلم:  يورونيوز

تترأس سيليستي ساولو وكالة الأرصاد الجوية في الأرجنتين منذ 2014 وستتولى منصبها الجديد في الأول من كانون الثاني/يناير 2024.

انتخبت الأرجنتينية سيليستي ساولو الخميس في جنيف أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الدورة الأولى للاقتراع، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن سيليستي ساولو التي تبلغ من العمر 59 عاما، تترأس وكالة الأرصاد الجوية في الأرجنتين منذ 2014 وستتولى منصبها الجديد في الأول من كانون الثاني/يناير 2024، خلفا للفنلندي بيتيري تالاس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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