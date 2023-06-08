دراسة: هل يمكن للإنسان أن يشارك المحيط مع أسماك القرش بسلام؟

بقلم: يورونيوز

استخدم باحثون في جامعة ولاية كاليفورنيا في لونغ بيتش، طائرات مسيرة لرصد أسماك القرش البيضاء الصغيرة على امتداد الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا ومدى قربها من الإنسان في الماء.

اتضح أنها قريبة جداً، وفقاً لمختبر "شارك لاب" (Shark Lab) بالجامعة، الذي نشر باحثوه النتائج التي توصلوا إليها الجمعة.

ولم يتم التبليغ عن عضات أسماك القرش في أي من الشواطئ الـ 26، التي تم مسحها بين كانون الثاني/ يناير 2019 وآذار/مارس 2021.

في أكثر الأحيان تتجمع أسماك القرش الصغيرة في موقعين، وتسبح بالقرب من البشر في 97٪ من الأيام التي تم مسحها في تلك المناطق.

وغالباً ما تسبح تلك الأسماك على بعد 50 ياردة من فواصل الأمواج، وهي الأقرب إلى راكبي الأمواج وراكبي التجديف الواقفين.