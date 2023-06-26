شاهد: مدينة فاس المغربية تشهد موجة حرّ شديدة

بقلم: يورونيوز

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية مؤخرا تسجيل موجة حرّ مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ابتداء من يوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء.

شهدت عدة مدن مغربية على غرار مدينة فاس موجة حرّ شديدة إذ تجاوزت درجات الحرارة أربعين درجة مئوية. وكثيرا ما تشهد فاس ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الصيف، وهو ما يّشجع السكان على الذهاب إلى الحدائق، وخاصة حديقة جنان السبيل، التي تشتهر بالنوافير والنباتات الخضراء.

إحدى السيدات فضلت التنزه في حديقة جنان السبيل التي تقصدها عدة عائلات من فاس للتمتع بحدائقها الظليلة قالت: "إن مدينة فاس تشتهر بارتفاع درجة الحرارة، ولكن هذا اليوم الحرارة أكثر من المعتاد، لذا يقصد معظم سكان المدينة فاس برفقة أبنائهم الحدائق وخاصة حديقة جنان سبيل، وهي معروفة في هذا المجال".

سيدة أخرى فضلت قضاء اليوم في الحديقة بدل الذهاب إلى المقهى لتناول المشروبات: "اليوم تتراوح درجة الحرارة بين 40 و42 درجة، وعوض الذهاب إلى أحد المقاهي وتحمل الحرارة، قررنا المجيئ للحديقة والتنزه في مكان ظليل".

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد توقعت مؤخرا تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة ابتداء من يوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء.

كما رفعت مديرية الأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى "البرتقالي" بمناطق تاونات، وزان، سيدي سليمان، سيدي قاسم، العرائش،القنيطرة، الخميسات،الفقيه بنصالح، سطات، اليوسفية، شيشاوة، مراكش، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، صفرو، الحاجب، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الصويرة، الرشيدية.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة في مدن الدار البيضاء، النواصر، المحمدية، مديونة، الرباط، سلا، الصخيرات، برشيد، الجديدة، آسفي.