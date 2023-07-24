بعدما أفلتت من عقوبة السجن في السويد.. إدانة غريتا تونبرغ بتهمة عصيان الشرطة

بقلم: يورونيوز

نجت الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ من عقوبة السجن في أول محاكمة لها وغرّمت مبلغاً مالياً الإثنين في السويد بتهمة عصيان أوامر الشرطة خلال تحرك في منتصف حزيران/يونيو أغلقت خلاله مع محتجين آخرين الطريق المؤدي إلى ميناء المدينة.

أوقفت الشرطة الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ الاثنين بعد محاولة تعطيل عمل ميناء مالمو بالسويد، عقب ساعات من إدانتها في محاكمتها الأولى بعصيان الشرطة.

أقتادت شرطة مالمو ستة نشطاء، من بينهم تونبرغ، بسبب "رفضهم الامتثال" بعد أن أغلقوا مجددا ميناء المدينة، بحسب الشرطة ومصور من وكالة فرانس برس.

وتأتي عملية الشرطة بعد ساعات قليلة من تغريم الشابة السويدية على خلفية وقائع مماثلة جرت في 19 حزيران/يونيو عندما قامت غريتا تونبرغ مع نشطاء آخرين بتعطيل الوصول إلى نفس الميناء احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري ورفضت الانصياع لأوامر الشرطة.

وأشار مصوّر وكالة فرانس برس الذي كان موجودا أثناء الاستماع إليها، إلى أنّ تونبرغ قالت أمام المحكمة "صحيح أنني كنت موجودة في هذا المكان وتلقيت أمرا لم أنفّذه إلّا أنني أنفي" ارتكاب أي جرم.

وأوضحت أنها تصرفت "بدافع الضرورة" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.

تصل عقوبة هذه المخالفة إلى السجن ستة أشهر لكن نادرا ما يحكم بعقوبة سالبة للحرية في هذا النوع من القضايا، وقد غرّمت تونبرغ بدفع مبلغ قدره 1500 كرونة (130 يورو) و1000 كرونة كتعويض.

وبحسب الشكوى، فإن تونبرغ البالغة من العمر 20 عاما "شاركت في احتجاج عطل حركة المرور" و"رفضت الانصياع لأوامر الشرطة بمغادرة المكان".

نحن الشباب لن ننتظر وسنبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الصناعة التي تحرق حياتنا.

نظّمت التظاهرة منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن" في ميناء مالمو، حيث قام الناشطون بإغلاق مدخله ومخرجه لشل حركة السيارات والصهاريج احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت تونبرغ البالغة من العمر 20 عاماً في منشور على حسابها عبر إنستغرام آنذاك، "قررنا ألا نكون متفرجين، وأن ... نوقف استخراج الوقود الأحفوري. نحن نستعيد المستقبل".

"تحرق حياتنا"

وقالت إيرما كيلستروم من منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن"، "إذا اختارت المحكمة أن تعتبر إجراءنا بتعطيل حركة المرور بمثابة ضرر، فبإمكانها ذلك لكننا نعلم أن لدينا الحق في العيش، واستخراج الوقود الأحفوري يحول دون هذا الحق"، مشيرةً إلى محاكمة ستة ناشطين على خلفية الاحتجاج في مرفأ مالمو.

وأضافت، "نحن الشباب لن ننتظر وسنبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الصناعة التي تحرق حياتنا".

في يوم جمعة من شهر آب/أغسطس 2018، جلست الناشطة البالغة من العمر 15 عامًا وغير المعروفة آنذاك، لأول مرة أمام البرلمان السويدي مع لافتة كُتب عليها "إضراب مدرسي من أجل المناخ".

عقوبة "سخيفة

ردت الناشطة بعد إعلان الحكم قائلة "نحن بالتأكيد لن نتراجع"، مشيرة إلى ضرورة تغيير القوانين من أجل حماية الكوكب.

وأضافت "من السخف أن الذين يتصرفون بناء على المعطيات العلمية، ويعرقلون صناعة الوقود الأحفوري، هم الذين يجب أن يدفعوا الثمن".

بدورها، قالت المنظمة البيئية "تا تيلباكا فرامتيدين" التي نظمت التحركين الاثنين وفي 19 حزيران/يونيو، إنها لا تزال عاقدة العزم على محاربة صناعة الوقود الأحفوري.

وقالت المسؤولة في المنظمة إيرما كيلستروم لوكالة فرانس برس "إذا اختارت المحكمة أن تعتبر إجراءنا بتعطيل حركة المرور بمثابة ضرر، فبإمكانها ذلك لكننا نعلم أن لدينا الحق في العيش، واستخراج الوقود الأحفوري يحول دون هذا الحق".

إضافة إلى تونبرغ، ستتم محاكمة خمسة ناشطين آخرين على خلفية الاحتجاج الأول في مرفأ مالمو.

وأضافت كيلستروم "نحن الشباب لن ننتظر وسنبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الصناعة التي تحرق حياتنا".

في يوم جمعة من شهر آب/أغسطس 2018، جلست الناشطة البالغة حينها 15 عامًا وغير المعروفة آنذاك، لأول مرة أمام البرلمان السويدي حاملة لافتة كُتب عليها "إضراب مدرسي من أجل المناخ".

وانتقلت في غضون عدّة أشهر من برلين إلى سيدني، ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، فيما حذا الشباب حذوها وولدت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

إضافة إلى التظاهرات، تهاجم غريتا تونبرغ باستمرار السياسيين والحكومات لتقاعسهم في موضوع المناخ..