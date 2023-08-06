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شاهد: سائح فرنسي يجد الوقت لتصوير زوجته وهي تصارع مياه الفيضانات في سلوفينيا

فيضانات سلوفينيا
فيضانات سلوفينيا Copyright AP Photo/Miro Majcen
بقلم:  يورونيوز

تشهد سلوفينيا وبعض دول البلطيق والبلقان طقسا ماطرا في صيف شديد الحرارة تعاني منه أوروبا

وثّق سائح فرنسي لحظة إنقاذ زوجته من المياه التي داهمت مقر إقامتهما في بلدة كرينكا شمال سلوفينيا إثر السيول التي أغرقت المنطقة.

وكت السلطات قد أعلنت أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تعتبر أسوء كارثة عرفتها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقد أُنقذ الزوجان يوم الجمعة بفضل جهود صاحب المنزل الذي كانا يقضيان فيه عطلتهما ومتطوعين آخرين. وقد التحق الفرنسيان الأحد بمجموعة تضم أربعين سائحا تم إجلاؤهم إلى النمسا المجاورة التي عرفت هي الأخرى فيضانات عارمة في بعض المناطق.

وكانت السيول التي ضربت سلوفينيا قد أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل في كارثة أصابت ثلثيْ أراضي هذا البلد الواقع شرق أوروبا

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