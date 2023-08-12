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فيديو: إعصار جديد يضرب اليابان.. وإعلان حالة الطوارئ بالشرق الأقصى بروسيا مع اجتياح الطوفان "خانون"

سقط التمثال على الأرض بسبب الإعصار خانون، في ناها، محافظة أوكيناوا، اليابان
سقط التمثال على الأرض بسبب الإعصار خانون، في ناها، محافظة أوكيناوا، اليابان Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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حذر مسؤولو الأرصاد الجوية اليابانية من اقتراب إعصار قوي جدًا وفي تطور نحو الشمال فوق المحيط الهادي.

وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح شديدة وأمواج عالية وانهيارات أرضية في جزر أوغاساوارا يوم السبت.

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وعلى الرغم من أن مسار الإعصار لم يوضح حتى الآن، لكنه قد يقترب يوم الثلاثاء، من شرق وغرب اليابان.

وبحسب الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار كان يتحرك ببطء حتى الساعة 6 من مساء يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق جزيرة تشي تشي جيما.

 في الأثناء ذكرت السلطات المحلية أن حالة الطوارئ أعلنت وصدرت أوامر بالإخلاء في بعض أنحاء الشرق الأقصى في روسيا يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض مداري في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية يوم الجمعة من كوريا الجنوبية.

وأعلنت السلطات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وهي المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا وقارة آسيا، أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح السبت.

وجرت عمليات إخلاء في مدينتي أوسوريسك وسباسك-دالني في بريموري التي يمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها.

أمطار غزيرة

العاصفة ستكون مصحوبة بإمطار غزيرة. يتوقع أن تصل مياهها إلى 150 ملم خلال يوم واحد. لكن هذا الأمر يعتمد على اتجاه الإعصار.

تصل سرعة الرياح بالقرب من مركز الإعصار إلى حوالي 162 كيلومترًا في الساعة، كانت سرعة الرياح تزيد عن 90 كيلومترًا في الساعة في محيط الإعصار بدائرة نصف قطرها 130 كيلومترًا في وقت سابق.

سرعة غير متوقعة

وبحسب الأرصاد الجوية تطور الإعصار بسرعة غير متوقعة خلال 24 ساعة. وهو يهدد جزيرتي تشي تشي جيما وهاهاجيما في أوغاساوارا.

يتوقع أن يسبب الإعصار رياحًا قوية ممكن أن تقتلع المنازل، حيث أن سرعتها قد تصل إلى 162 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع إلى 234 كيلومترًا في الساعة. بينما يتوقع أن تكون مياه البحر حول الجزر هائجة بشكل كبير اعتبارا من يوم السبت.

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