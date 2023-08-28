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شاهد: عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب إسبانيا بعد موجة حر حارقة

أمواج عاتية تتكسر على ساحل سان سيباستيان شمال إسبانيا. 2017/12/15
أمواج عاتية تتكسر على ساحل سان سيباستيان شمال إسبانيا. 2017/12/15 Copyright AP/Alvaro Barrientos
بقلم:  يورونيوز
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نقلت الصحافة الإسبانية عن السلطات المحلية، أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء عاصفة محملة بأمطار غزيرة. كما تم الإبلاغ عن تساقط أشجار وفيضانات غمرت الشوارع في كل أنحاء المنطقة.

ضربت رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة سواحل إسبانيا على المتوسط الأحد، بما في ذلك جزر البليار السياحية، ما تسبب بأضرار جسيمة وتعطيل الملاحة الجوية.

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ووصلت سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة وتساقط البرد في جزر البليار، وكذلك كاتالونيا وفالنسيا في البر الرئيسي لإسبانيا، والتي كانت جميعها تحت تحذير شديد الخطورة أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت هيئة الموانئ في جزر البليار إن الرياح حطمت مراسي سفينة سياحية طولها 330 مترا، كانت راسية في بالما بجزيرة مايوركا ودفعتها للاصطدام بناقلة نفط ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية "إينا" إن 24 رحلة جوية ألغيت، وتم تحويل 29 رحلة من وإلى جزر البليار. ومددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى الاثنين لجزء صغير من الجزر وكاتالونيا. 

ويتوقع أن ينخفض الخطر بحلول الثلاثاء. وصاحب العاصفة انخفاض في درجات الحرارة، بعد موجة حر رابعة شهدتها إسبانيا هذا الصيف وانتهت الخميس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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