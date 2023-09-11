بين أعاصير وحرائق وفيضانات.. أمريكا تشهد 23 كارثة مناخية كبرى هذا العام في رقم قياسي

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة حكومية أمريكية الإثنين، أن الولايات المتحدة شهدت 23 حدثاً مناخياً تسبب كل منها بأضرار تفوق مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي.

بدأت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي بإحصاء هذه الكوارث المناخية الكبرى في عام 1980. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2020، عبر 22 حدثاً مناخياً.

اعلان

في المجمل، منذ بداية عام 2023، تسببت هذه الأحداث المناخية الكبرى في أضرار تزيد عن 57,6 مليار دولار في الولايات المتحدة - وهو ما يظل أقل مما كان عليه في السنوات الأخرى، لأن الرقم القياسي لا يشمل القيمة الإجمالية للأضرار، ولكن عدد الأحداث المناخية المنفصلة.

إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا AP Photo

العام الماضي تسببت 18 ظاهرة مناخية كبرى بأضرار تجاوزت 165 مليار دولار في البلاد، وخصوصاً بسبب الإعصار إيان الذي دمر فلوريدا (أكثر من 112 مليار دولار وحده).

ولكن كان عام 2017 هو الأكثر تكلفة (383,7 مليار دولار قيمة الأضرار) جراء إعصاري هارفي وإيرما.

ولن ينتهي العام الحالي قبل أربعة أشهر، ويتوقع أن يرتفع عدد الكوارث المناخية لعام 2023 أكثر.

إعصار إيداليا Chris O'Meara/AP

وتعرضت فلوريدا للإعصار إداليا في آب/أغسطس، وهاواي لحريق مدمر في الشهر نفسه، وشمال شرق البلاد لموجة صقيع خلال الشتاء، وكاليفورنيا لفيضانات.

وفقًا للوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي تسببت هذه الكوارث المناخية أيضاً بمقتل ما لا يقل عن 253 شخصاً.

بيت مدمر في فلوريدا AP Photo

وقالت رايتشل كليتوس من منظمة اتحاد العلماء في بيان إن الرقم القياسي الجديد "يشكل أحدث تأكيد على اتجاه لحدوث كوارث مكلفة يحمل الكثير منها دليلاً واضحاً على تغير المناخ".