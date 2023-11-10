شاهد: فيضانات وأمطار غزيرة شمال فرنسا

بقلم: يورونيوز

ضربت عواصف قوية تزامنت مع هطول أمطار غزيرة منطقة بادوكالي شمال فرنسا، حيث اجتاحت الفيضانات قرى مثل مونكافريل، وذلك بعد يومين تقريبا من بلوغ المياه مستوى مدمرا يوم الثلاثاء.

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في منطقة بادوكالي شمال فرنسا اجتاحت الفيضانات قرية مونكافريل، من أصل نحو 30 بلدية، وذلك بعد يومين تقريبا من بلوغ المياه مستوى مدمرا يوم الثلاثاء، ومنذ ذلك اليوم بلغت حصيلة عدد المتضررين ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة.

في قرية هيدنيول ليبولوني أغلقت المدرسة ومكتب البريد والبلدية، إذ أصبحت القرية غارقة في مياه الفيضان، الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت ليل الخميس، والتي أتبعت ارتفاعا قياسيا لمستوى المياه التي تسبب في أضرار جسيمة، لحقت بالمنازل والطرقات.

يقول أهالي قرية هيدنيول ليبولوني إنهم على هذه الحال منذ نحو أسبوع من وقوع فيضان سابق أغرق القرية. ومنذ أمس الخميس وضعت هذه الدائرة البلدية عند مؤشر اللون الأحمر، في ما يتعلق بالأمطار والفيضانات، ولم يبدأ الخطر في التلاشي إلا بعد ظهر ذلك اليوم.

ويتوقع ان تهدأ الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ليعقبها بعد ذلك هطول أمطار غزيرة بداية الأسبوع المقبل.