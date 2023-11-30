لحظة بلحظة| افتتاح قمة المناخ كوب 28 في دبي
افتُتح الخميس رسميًا في دبي أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب28" الذي يُفترض أن يدفع باتجاه خفض أسرع لانبعاثات غازات الدفيئة والتخلي عن الوقود الأحفوري.
وسلّم رئيس كوب27 وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح "جميع المدنيين الذين قُتلوا" في غزة.
آخر التطورات في قمة المناخ
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يدعو إلى إطلاق "المرحلة النهائية من عصر الوقود الأحفوري"
دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمن ستيل العالم إلى الدخول في "المرحلة النهائية من عصر الوقود الأحفوري كما نعرفه"، خلال افتتاح مؤتمر المناخ كوب28 في دبي.
وقال متوجهًا لقادة العالم المشاركين في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين وستركز مناقشاته على مستقبل النفط والغاز والفحم: "إذا لم نعط إشارة انطلاق المرحلة النهائية من العصر الأحفوري كما نعرفه، فإننا سنكون نعد أنفسنا لانحدار نهائي".
New COP.— COP28 UAE (@COP28_UAE) November 30, 2023
New President.
New Hope.#COP28#UniteActDeliverpic.twitter.com/uJziV2BqDe
رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر يدعو إلى ذكر "دور الوقود الأحفوري" في الاتفاق النهائي للمؤتمر
دعا سلطان الجابر، الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ في دبي الخميس، إلى عدم حذف "أي موضوع" في النصوص التي سيتم التفاوض بشأنها على مدار أسبوعين بين وفود من نحو 200 دولة.
وقال سلطان الجابر"نحن بحاجة إلى التأكد من إدراج دور الوقود الأحفوري. أعلم أن هناك آراء قوية حيال فكرة إدراج صيغ بشأن الطاقة الأحفورية والمتجددة في النص التفاوضي".