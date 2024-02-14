فيديو: في حالة نادرة.. سمكة من نوع الراي اللاسع تحمل من دون تزاوج

بقلم: يورونيوز

عاشت هذه السمكة (شاهد الفيديو) من نوع الراي اللاسع، لسنوات طويلة داخل حوض في ولاية كارولينا الشمالية لوحدها ومن دون شريك ذكر.

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السمكة التي يطلق عليها اسم شارلوت، حامل ويتوقع أن تلد بعد أسبوعين تقريبًا. تقول بريندا رامر هي المديرة التنفيذية لـ Aquarium and Shark Lab، إن ما حدث لشارلوت هو ما يعرف بالتوالد العذري، وهو تكاثر لا جنسي يتطور الجنين من خلاله داخل الحيوانات دون الحاجة إلى عملية إخصاب يقوم بها الذكر.

تحدث هذه الحالة النادرة للعديد من الحيوانات، كنسور كاليفورنيا وتنانين كومودو وثعبان البحر أصفر البطن.