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شاهد: تجمع الآلاف في شاطئ سيسيمبرا للمشاركة في كرنفال موكب المهرج التقليدي

جانب من موكب سيسيمبرا
جانب من موكب سيسيمبرا Copyright Armando Franca
بقلم:  يورونيوز
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في كل عام من هذا الوقت تقريبًا، تستضيف المدينة واحدة من أكبر تجمعات المهرجين في العالم، إذ يجتمع هنا الآلاف من الناس كجزء من احتفالات الكرنفال.

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شارك آلاف البرتغاليين في كرنفال سيسيمبرا، الذي يُعتبر أحد الأحداث المنتظرة بفارغ الصبر في البرتغال، والذي يُمثل موكب المهرج التقليدي.

ورقص موكب المهرجين التقليدي، الذي يشهد زيادة في عدد المشاركين عامًا بعد عام، ففي عام 2023 شارك ما يقرب من 10 آلاف شخص في التظاهرة على طول شاطئ سيسيمبرا.

في كل عام من هذا الوقت تقريبًا، تستضيف المدينة واحدة من أكبر تجمعات المهرجين في العالم، إذ يجتمع هنا الآلاف من الناس كجزء من احتفالات الكرنفال.

ويوم الاثنين من أسبوع الكرنفال، تغصّ المدينة بالمهرجين، الذين يتجمعون بالآلاف للمشاركة في استعراض على طول شاطئ سيسيمبرا من أجل إسعاد أطفال المدارس المحلية في واحدة من أكثر اللحظات الأصلية في الكرنفال، وواحدة من أكبر عروض المهرجين في العالم.

المصادر الإضافية • يوروفيجن-التلفزيون البرتغالي

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