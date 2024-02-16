حر الصيف في عز الشتاء.. ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة بالمغرب

بقلم: يورونيوز

قبل أكثر من شهر على الاعتدال الربيعي، يعيش المغرب هذه الأيام درجات حرارة مرتفعة وغير معتادة، وصلت في بعض المناطق إلى منتصف الثلاثينات.

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ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ منتصف شهر شباط / فبراير الجاري، خاصة في جنوب ووسط البلاد، حيث بلغت أعلى من معدلها الموسمي بخمس إلى ثماني درجات مئوية. ويخمن الخبراء أن السبب المحتمل لذلك الارتفاع هو الرياح الجنوبية الشرقية التي تعمل على حمل الكتل الهوائية الاستوائية الدافئة من جهة الجنوب نحو المناطق الجنوبية والوسطى للبلاد.

وقال الحسين يوعابد، المسؤول في مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، لموقع هسبريس إن "درجات الحرارة عرفت ارتفاعا ملموسا بداية الأسبوع الجاري، وصل معدله يومي 13 و14 بجنوب ووسط البلاد إلى ما يعادل 5 إلى 9 درجات فوق المعدل الموسمي".

وقالت وسائل إعلام محلية إن درجات الحرارة بلغت منتصف هذا الأسبوع من 34 و37 درجة مئوية في بعض المدن والمناطق المغربية.