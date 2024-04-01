بقلم: يورونيوز

شاهد: فيضانات في مدينة تطوان المغربية جراء الأمطار الغزيرة

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غمرت مياه الأمطار الغزيرة في محافظة تطوان المغربية الشوارع، واجتاحت الفيضانات عديد الأحياء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد تعطلت جميع وسائل النقل في المنطقة وأغلقت العديد من الشوارع، ولمجابهة الوضع تم تجنيد الموارد اللوجستية والبشرية للتدخل في عدد من المناطق السكنية، لإنقاذ الأهالي الذين حاصرتهم المياه.

من جانبها رفعت لجنة اليقظة في المنطقة من مستوى الجهوزية إلى أعلى درجة، بهدف تنفيذ تدخلات لمواجهة الظروف المناخية المتقلبة.