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عين أردوغان على إسطنبول.. انطلاق الانتخابات المحلية في تركيا

الانتخابات المحلية في تركيا
الانتخابات المحلية في تركيا Copyright Emrah Gurel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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افتتحت مراكز التصويت في إسطنبول صباح الأحد، حيث تجري البلاد انتخاباتها المحلية التي ستقرر من سيسيطر على إسطنبول والمدن الرئيسية الأخرى.

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ويعد التصويت أيضًا مقياسًا لشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سعيه لاستعادة السيطرة على المناطق الرئيسية التي خسرها أمام المعارضة قبل خمس سنوات.

إن ساحات المعارك الانتخابية الرئيسية هي المركز الاقتصادي للبلاد في إسطنبول والعاصمة أنقرة، وكلاهما خسرهما أردوغان في عام 2019، مما حطم هالة الحصانة التي لا تقهر.

ويضع الرئيس التركي البالغ من العمر 70 عامًا نصب عينيه استعادة إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حيث ولد ونشأ، وحيث بدأ حياته السياسية كرئيس للبلدية في عام 1994.

ومن المرجح أن يؤدي الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي الذي يتزعمه أردوغان إلى تعزيز عزمه على إدخال دستور جديد يعكس قيمه المحافظة ويسمح له بالحكم بعد عام 2028، عندما تنتهي فترة ولايته الحالية.

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رجب طيب إردوغان تركيا الانتخابات التركية 2023